Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что на муниципальных выборах Союз отечества – Христианские демократы Литвы надеются получить на муниципальных выборах больше всего мандатов, однако что касается постов мэров тут комментарии Ландсбергиса был более осторожным.
© DELFI / Orestas Gurevičius

По нашим предварительным подсчетам, есть вероятность, что по количеству мандатов СО-ХДЛ будет первой в Литве. Это значит, что после 2015 года будут перемены, тогда лидировали социал-демократы, мы были на втором месте. Сейчас мы их обойдем", – сказал Ландсбергис.

Он прибавил, что количество мандатов может варьировать в разных местах, важно то, что на этих выборах участвует много новых избирательных комитетов.

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Еще сложнее, по его словам, прогнозировать результаты выборов мэров.

"Мэров мы решили не обсуждать, поскольку могут быть разные неожиданные сюрпризы, как в 2015 году, когда мы прогнозировали, мэров было больше. Мы проявляем сдержанную осторожность. Надеемся на положительный результат", – сказал Ландсбергис.

Он в воскресенье пришел голосовать с семьей - с супругой Аустеей и детьми.

На муниципальных выборах 2015 года консерваторы получили 253 мандатов, из них – 11 мэров.

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