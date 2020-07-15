Французские выходные в Вильнюсе: музыка, театр и билеты в Париж

Чтобы выиграть билеты на самолет в Париж, надо участвовать в состязании по... сидению. Кто дольше просидит в самолетном кресле, тому и достанется главный приз. Состязание пройдет у Белого моста в столице. Планируется, что состязание продлится 45 часов - столько, сколько длится путешествие вокруг света.
В пятницу с утра французская музыка будет звучать на столичном рынке Халес, где вечером начнется настоящий праздник на крыше, который продлится до утра. В пятницу и в субботу праздничные мероприятия пройдут и на Лукишкской площади.
Проживающая в Литве 11 лет француженка Клотильда Риго в пятницу, в 18 ч. организует концерт французской музыки в сквере К.Сирвидаса.
В этом же сквере в 17 ч. актер Андрюс Бялобжевскис будет читать стихи французских поэтов, а с 19 ч. состоится поэтический вечер Бируте Мар "Под парижским небом".
В воскресенье в 14 ч. состоятся занятия по игре в петанк (провансальский национальный вид спорта, бросание шаров) в Бернардинском саду.
В выходные дни состоятся экскурсии, связанные с французами в Вильнюсе, Экскурсоводы расскажут о местах, которые в Вильнюсе посетил Наполеон, расскажут о визитах в нашу столицу других известных французов.
Программу на выходные можно найти на сайте www.atostogosvilniuje.lt.
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