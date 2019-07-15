Подразделения НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше были созданы в начале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность этой страны в регионе Балтийского моря.
Батальоном в Литве командует Германия, другие страны присылают военных для ротации.
Это будет вторая ротация французских военных в Литве – впервые французы были дислоцированы в батальоне НАТО в 2018 году.
Посол Франции в Литве Клэр Линжер-Кунат заявила во время празднования французского национального праздника – Дня взятия Бастилии в резиденции в Вильнюсе.
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