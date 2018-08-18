Такую плату с конца июля 2018 года утвердила Палангская мэрия.

Лето - время свадеб, поэтому для палангских фотографов новая плата стала настоящим сюрпризом.

"Сегодня у нас в Ботаническом парке была великолепная фотосессия, пока не приехала работница парка и не попросила заплатить 60 евро в час. Документ, на основании которого ввели эту плату, датирован 20 июля 2018 года. Поэтому все, кто туда поедет, знайте, что вас ждет", - предупредила коллег в фейсбуке фотограф.

Другая фотограф советовала не платить за фотосессию, во-первых, потому, что это публичное место, парк, а у входа в него нет уведомлений о том, что съемка запрещается или за нее надо платить. Кроме того, этот неприятный сюрприз появился в середине лета, фотосессии были запланированы заранее, да и плата за них чрезмерно велика.

Однако были и те, кто одобрил введение платы, правда, уточнили, что она могла бы быть поменьше - может, 20 евро в час.

Другой фотограф заметил, что клиент сможет выбирать - платить за фотосессию в парке или бесплатно фотографироваться у моря или в лесу.

Директор парка Валдас Пакусас сказал, что взяли пример с Ужутракского замка.

"Мы проявили такую инициативу, поскольку это один из способов уменьшить число фотосессий, их количество уже не поддается контролю. У нас цена наполовину меньше, чем в Ужутракисе. Там за час платят 60 евто, если в фотосессии участвуют до 10 человек, если больше - 150 евро", - сказал Пакусас.

По его словам, такое решение горсовет Паланги утвердил 19 июля единогласно.

Директор парка указал, что информация о плате есть на сайте парка и на стендах у входов в парк. Он уточнил, что плату взимают за организованные массовые фотосессии.

"Если придут две подруги и будут фотографироваться на телефон у фонтана или цветников, им платить не придется. Речь идет о свадебных фотосессиях. У нас много таких посетителей, большинство которых, к сожалению, неуважительно относятся к людям, присматривающим за парком, оставляет после себя горы мусора, пустых бутылок и т.д.", - сказал Пакусас.

Он заверил, что прошлая суббота была сумасшедшей - потоки посетителей были огромными. В одно время фотографировались 10 свадебных групп, в каждой было по 20-30 человек. Также, по словам собеседника, участники таких фотосессий зачастую громко слушают музыку и мешают отдыхающим. Иногда для фотосессий в парк привозят даже мебель, горшки и т.д.

"Когда этого не видишь, представить себе сложно. Надо понимать, что это все-таки исторический парк. Это не Мы хотим, чтобы он был местом спокойного отдыха", - заметил Пакусас.

Планирующим фотосессию в парке рекомендуют заранее договариваться с администрацией, чтобы избежать возможных недоразумений.