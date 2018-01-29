Анализ рождественских открыток для внутреннего пользования, который стал достоянием гласности, по словам специалиста агентства Nova Media Ариюса Катаускаса - это обычная ошибка.

"Самое простое правило связей с общественностью гласит, что не бывает внутренней и внешней коммуникации, если ты выслал кому-то письмо, его надо писать так, будто это публичное письмо", - сказал Катаускас.

Однако фотография министра, появившаяся по случаю годовщины смерти 4-летнего Матаса (мальчика из Кедайняй, в убийстве которого подозревают мать и ее сожителя), по словам Катаускаса, вскрывает более глубокую проблему.

"Похоже, что министр и его команда неправильно оценивают контекст и окружение, в котором находятся. Его люди, мне кажется, не делают свою работу и не представляют реальную картину", - сказал Катаускас.

По его словам, это показывает, что министр не понимает, что, по сравнению с прошлым годом, ситуация практически не изменилась, а министерство в ответе за ее изменение.

"В такой сложной ситуации мы меньше всего ждем от министра мягкости и возложения венков на могилы детей. Мы ждем конкретных и сильных действий, серьезных обязательств, лидера, который будет объединять. Мы ждем сильной руки. Не можем уступать, поскольку проблемы не меняются", - заметил специалист.

То, что проблемы масштабов насилия над детьми в Литве не меняются, подтверждают и официальные данные. Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил, что число пострадавших детей не изменилось. Ежегодно регистрируют около 1350 случаев насилия над детьми.

Пресс-секретарь министра Габия Виткявичюте после бури в социальной сети сказала, что фотография Кукурайтиса на фоне могилы мальчика - это символ, стремление обратить внимание на проблему.

"Министр Кукурайтис - искренний человек, он не только прекрасно разбирается в сфере своей деятельности, но и адекватно осознает мир вокруг. Поэтому посещение могилы погибшего в результате насилия Матаса - это осмысление деятельности лидера, если знаешь его внутренние установки и искренность в работе по изменению будущего детей в Литве – даже новых законов. Это символ", - писала Виткявичюте.

Она была удивлена, что люди увидели в этом какие-то скрытые мотивы.

"Ведь неужели мы можем подумать, что человек до такого докатился, чтобы безо всяких чувств фотографироваться на могиле ребенка? Откуда вообще могут появиться такие мысли? Единственная искренняя цель этой искренней мысли – напомнить, что мы не можем забыть о насилии", - сказала пресс-секретарь.

Действия самой Виткявичюте не так давно вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Это произошло после того, как Lrytas.lt представил цитаты из ее анализа праздничных открыток (анализ был предназначен для работников Соцмина).

"99,8% открыток – шаблоны. Как жаль! Ведь никто их не читает. Ни один, ни три раза!", – писала Виткявичюте.

В пояснении, которое она прислала порталу DELFI, сказано, что цель анализа открыток - обратить внимание на требование протокола и эстетические требования в профессиональной сфере.

"Этика анализа сохранена, ни имена, ни фамилии не упоминаются, за исключением тех, которые радуют и являются примером для всех", - писала она, заметив, что документ был предназначен для внутренней коммуникации.