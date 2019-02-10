"Сегодня в столовой гимназии Saulė – особые блинчики с начинкой из подмерзших и почерневших бананов… и всего за 1,55 евро. Приглашаем зайти и отведать это особое блюдо", – написала, шутя, одна женщина и выложила фотографии сделанные 29 января.

Этот пост был очень популярен. Посыпались комментарии. Одни пришли в ужас, другие удивлялись тому, что пользователь, выложившая фото не знает, что бананы чернеют, но это не означает, что их нельзя есть. Третьи писали, что сами готовили блюда из бананов, но бананы у них никогда не чернели.

Другие замечали, что их уже ничто не удивляет и нет ничего странного в том, что школьники не хотят обедать в школьных столовых.

Пост в фейсбуке видел и директор гимназии Saulė Альгимантас Будрис. Он сказал журналистам, что сразу же вызвал шеф-повара Зиту Румшене, Женщина со слезами на глазах уверяла, что для приготовления блюда использовали только хорошие фрукты. По ее словам, автор поста приобрела блинчики в конце рабочего дня, когда с момента приготовления блинчиков прошло несколько часов. Поэтому бананы могли изменить цвет.

Будрис заверил, что обсудил ситуацию с коллегами и президентом учеников гимназии. Было решено провести негласную проверку качества еды. Директор заверял, что никаких жалоб раньше не поступало.

"Не знаю, что делается с этими бананами. Кажется, в школу их привозят нормальными, красивыми. Конечно, если они постоят, темнеют, теряют привлекательный вид. Но отказаться от них мы не можем, потому что дети любят блинчики с бананами. Будем делать все, чтобы ситуация не повторилась", – сказал Будрис.

В школьную столовую приезжала технолог ЗАО Grūstė Дайва Казбарене (эта компания предоставляет услуги общепита в школах Плунге). Она выясняла обстоятельства, но к директору не заходила.