Фотограф Тримакас не придет на церемонию вручения Национальной премии

Об этом он в письме уведомил Минкульт. Фотограф указал, что не согласен с обвинениями в свой адрес и выводами Вильнюсской художественной академии (ВХА) (комитет по сенатской этике ВХА констатировал, что Тримакас, пытаясь установить неакадемические отношения со студентами, нарушил нормы этики этой высшей школы)

"Поскольку физически у меня просто не было времени и возможности добиваться упразднения такого решения или подачи апелляции, обсуждаемые необоснованные и незаконные решения комиссии ВХА сейчас действительны. С учетом выше сказанного, я считаю, что при таких обстоятельствах сегодня у меня нет иного выбора, я не могу явиться на церемонию вручения Национальной премии в области культуры и искусства в президентский дворец", – пишет Тримакас.

В письме, обращенном также к коллегам, бывшим и нынешним студентам, их родителям, лауреат премии подчеркивает, что он не согласен "как с обстоятельствами, которые констатированы в принятых решениях, так и с оценкой его поведения", он надеется, что эти решения будут упразднены.

После обвинений в недостойном поведении в отношении студентов Гинтаутас Тримакас ушел из Вильнюсской художественной академии.

Тримакас может обжаловать решение комитета по сенатской этике ВХА в суде.

Обвиненный в ненадлежащем поведении со студентами Тримакас в понедельник заявлял журналистам, что, возможно, его действия были истолкованы превратно, ведь у него не было ненадлежащих намерений в отношении студентов. Он также сказал, что понял во время этого скандала, что "нельзя быть дружественным со всеми". Одновременно он пояснил, что не зол на заговоривших об этом девушек.

В последние недели обвинения в ненадлежащем сексуальном поведении со студентами в публичном пространстве прозвучали и в адрес уже бывших преподавателей ВХА художника Йонаса Гасюнаса, психолога Арвидаса Лепуонюса, преподающего в Литовской музыкально-театральной академии режиссера Русского драмтеатра Литвы Йонаса Вайткуса.