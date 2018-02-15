Фотограф Тримакас не придет на церемонию вручения Национальной премии

лауреат Национальной премии в области культуры и искусства этого года фотограф Гинтаутас Тримакас 15 февраля не придет в президентский дворец на церемонию вручения награды.
Об этом он в письме уведомил Минкульт. Фотограф указал, что не согласен с обвинениями в свой адрес и выводами Вильнюсской художественной академии (ВХА) (комитет по сенатской этике ВХА констатировал, что Тримакас, пытаясь установить неакадемические отношения со студентами, нарушил нормы этики этой высшей школы)
"Поскольку физически у меня просто не было времени и возможности добиваться упразднения такого решения или подачи апелляции, обсуждаемые необоснованные и незаконные решения комиссии ВХА сейчас действительны. С учетом выше сказанного, я считаю, что при таких обстоятельствах сегодня у меня нет иного выбора, я не могу явиться на церемонию вручения Национальной премии в области культуры и искусства в президентский дворец", – пишет Тримакас.
В письме, обращенном также к коллегам, бывшим и нынешним студентам, их родителям, лауреат премии подчеркивает, что он не согласен "как с обстоятельствами, которые констатированы в принятых решениях, так и с оценкой его поведения", он надеется, что эти решения будут упразднены.
После обвинений в недостойном поведении в отношении студентов Гинтаутас Тримакас ушел из Вильнюсской художественной академии.
Тримакас может обжаловать решение комитета по сенатской этике ВХА в суде.
Обвиненный в ненадлежащем поведении со студентами Тримакас в понедельник заявлял журналистам, что, возможно, его действия были истолкованы превратно, ведь у него не было ненадлежащих намерений в отношении студентов. Он также сказал, что понял во время этого скандала, что "нельзя быть дружественным со всеми". Одновременно он пояснил, что не зол на заговоривших об этом девушек.
В последние недели обвинения в ненадлежащем сексуальном поведении со студентами в публичном пространстве прозвучали и в адрес уже бывших преподавателей ВХА художника Йонаса Гасюнаса, психолога Арвидаса Лепуонюса, преподающего в Литовской музыкально-театральной академии режиссера Русского драмтеатра Литвы Йонаса Вайткуса.
В Сейме Литвы собраны подписи под импичментом Скарджюсу
Парламентская оппозиция собрала необходимые подписи...
Итальянская федерация дзюдо извинилась за гимн Литовской ССР (2)
Итальянская федерация дзюдо извинилась перед...
Лидеры белорусской оппозиции, правозащитники и журналисты поздравляют Литву со 100-летием (5)
Белорусские оппозиционные лидеры, общественные...
100-летие страны жители Литвы отмечают с большим оптимизмом (82)
100-летие страны жители Литвы отмечают с большим...
Фотограф Тримакас не придет на церемонию вручения Национальной премии
Обвинения в недостойном поведении в отношении...
TOP новостей
Адамкус обратился к политикам: давайте не позволим разочароваться в Литве (6)
Экс-президент Литвы Валдас Адамкус накануне столетия...
"Люди столетия": выбраны те, кто имел самое большое значение для Литвы (94)
Литва отмечает 100-летие восстановления государства. По...
Грибаускайте: Литва встречает новое столетие как никогда признанной (91)
Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что Литва...
Блокада слова. Главред белорусской "Хартии'97" говорит о зачистке инфополя для вторжения России (11)
Продолжающуюся с конца января блокировку белорусского...
Витаутас Ландсбергис проведет праздничные дни в больнице (71)
Председатель Верховного совета-Восстановительного...