"Шесть лет назад, когда я жила в Лондоне, я пошла на собеседование к известному фотографу и во время беседы он передо мной достал пенис.

Конечно, я очень испугалась и убежала, но три года никак не могла пойти в полицию и у меня даже, честно говоря не возникла такая мысль. Три года, поскольку я думала, что девочки в Литве и других странах Запада быть может воспитаны иначе, они думают, что они всегда виноваты, в том, что мужчины не могут сдерживать себя", - сказала TV3 Рекашюте.

Фотограф сказала, что не понимает тех, кто в таких ситуациях винит жертву и говорят о том, что в истории Шарунаса Бартаса и Юлии Степонайтите девушка была нетрезвой и осталась на ночь в студии с режиссеров.

"Это обвинение пострадавшей, перекладывание вины на нее, "почему она пила, почему осталась?", в таком случае мне кажется, мы ничем не отличается от еще развивающихся стран, где женщин побивают камнями, только мы это делаем словами", - заметила Рекашюте.

DELFI напоминает, что первой в Литве о сексуальных домогательствах заговорила актриса Степонайтите. В минувшую пятницу в фейсбуке она поделилась рассказало о том, что пережила сексуальное домогательство со стороны режиссера Шарунаса Бартаса.

После скандального заявления актрисы Юлии Степонавичюте о сексуальных домогательствах со стороны известного литовского режиссера Шарунаса Бартаса, похожей историей с Nanook поделилась и еще одна девушка.