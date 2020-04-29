В Facebook Анусаускас поделился фотографией, на которой глухарь напал на женщину.

"Вчера глухарь напал на оператора Руту Жемайтене. Он защищал свою территорию, поскольку в месте его обитания начали вырубать лес", – писал Ричардас.

"<...> Несколько дней назад Ричардас и Рута поделились фотографиями, на которых видно, что женщина лежит на земле с камерой в руках, и защищается от атакующего глухаря, отталкивая его ногой. Самцы глухаря весной иногда входят в раж и из-за избытка гормонов становятся слишком смелыми, но в данном случае, похоже, этика была нарушена. Глухари - редкие в Литве птицы, их насчитывается всего 300-400 самцов, поэтому места их токования находятся под охраной. Лишь немногие натуралисты и фотографы получают разрешение на съемку этих птиц. Но очень важно оставаться незамеченным птицами. <...>

Ричардас же хватает, что после нападения на Руту, он взял инициативу борьбы с глухарем в свои руки и дал возможность Руте еще 5 минут делать фотографии. Когда натуралисты стали обсуждать и осуждать это, Ричардас представил другую версию событий, ложную, будто глухарь опустился на землю перед машиной...

Литовское содружество орнитологов обратилось в Агентство охраны природы, где узнало, что этим людям не выдавали разрешение на съемку глухарей, значит их деятельность была незаконной. ЛСО передало снимки и всю информацию Департаменту охраны природы Вильнюсского округа", – сказано на сайте ЛСО.

Delfi связался с Анусаускасом, тот заявил, что все обвинения в его адрес необоснованные. Он уверял, что в тот день они фотографировали волка. А по дороге домой решили остановиться и сфотографировать красивые цветы прострела. Мужчина рассказал, что он оставил Руту делать фото, а сам пошел прогуляться, а потом в бинокль увидел, что на нее напал глухарь.

По словам Анусаускаса, когда Рута делала фото, к ней на расстоянии 20-30 м подлетел глухарь. Она легла и стала его снимать на видео.

"Глухарь спокойно расхаживал,а я фотографировал все это. Потом птице что-то не понравилось, и она напала на Руту. Я сделал несколько кадров и бросился на помощь. Защищаясь глухарь ударил по объективу, это тоже было снято. Мы не проявляли агрессию, лучше посмотрите, скольких птиц мы спасли", – сказал Delfi собеседник.

Анусаускас считает, что ЛСО критикует его за новый фильм, который он снимает.

"Они злятся, что не они это делают. Ни одного доброго слова не сказали за то, что я за 20 почти всех птиц перефотографировал" , – сказал он.

На вопрос, были ли у него разрешения на съемку, он признал, что разрешений не было. "Во-первых, разрешение получить тяжело, их дают не всем. Но важно другое – мы не были на токовище. Это иная ситуация. Все произошло неожиданно", – уверяет фотограф.