Фотограф из Литвы показывает: кормление грудью - естественно и красиво

Кормление новорожденного грудью — естественный процесс, который помогает ребенку быстрее расти, набираться сил. Многие мамы в силу различных жизненных обстоятельств лишены возможности кормить своего ребенка и вынуждены прибегнуть к различным заменителям. Анна сама столкнулась с такой ситуацией, что впоследствии послужило идеей для начала фотопроекта.

— Как пришла идея осуществить этот проект?

— Идея начать проект пришла ко мне около 10 месяцев назад, после того, как я родила свою третью дочь. К сожалению, двух предыдущих малышек кормить у меня не получалось, и я была уверена, что с третьим ребенком будет то же самое. Но я рада, что мне на глаза вовремя попалась группа в Фейсбуке, где мамы делились своим опытом кормления, а также преодоления возникавших трудностей. К тому же, я прочла большое количество литературы на эту тему. И в результате я имею возможность наслаждаться процессом кормления. Мне хотелось бы популяризировать эту тему, особенно по той причине, что многие женщины столкнулись с проблемой, как у меня, но не знают, как ее решить.

Думаю, сейчас нет достаточно количества информации о том, как правильно кормить, что делать нужно и чего не стоит. К тому же женская грудь очень опошлена современным маркетингом. Смотрим рекламу автомобиля и видим слегка прикрытую женскую грудь, а когда люди видят, как мама кормит своего ребенка, они воспринимают это явление как что-то постыдное. Хотелось бы немного повлиять на общественное мнение.

— Принять участие в проекте может любая кормящая мама?

— Вообще, да. Но желающих очень много, поэтому мы с моими подругами, также кормящими мамами, серьезно подходим к выбору. Понимаете, чаще мы выбираем женщин с необычными история, трудностями. Например, одна мамочка прыгает с парашюта, и мы ездили на аэродром, чтобы снимать ее; другая — занимается спортом, и мы фотографировали ее прямо в спортзале; еще одна — кормит малыша грудью и беременна еще одним ребенком. Это очень интересно.

— Сколько работ насчитывается в проекте на данный момент?

— Сейчас мы отсняли около 10 кормящих мам, но останавливаться не планируем.

— Планируете ли Вы делать проект более масштабным? Например, организовать выставку.

— Да, конечно. Это важная цель проекта. Очень хотелось бы организовать выставку, и на данный момент мы находимся в поиске тех, кто хотел бы помочь в этом. Я считаю, что нужно показать это явление не просто "в быту", а вот так, красиво. Это ведь очень эстетично и хочется, чтобы женщины вспоминали об этом как о прекрасном жизненном опыте.