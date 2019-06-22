Праздник Расос в Вяркяйском парке прошел уже в 20-ый раз. Дирекция Павильнисского и Вяркяйского региональных парков пригласила жителей и гостей Вильнюса украсить себя венками, срезать девять купальских трав, вместе с семьей и друзьями прийти в пахнущий липами Вяркяйский парк.

"Уже двадцатая середина лета, когда все вместе мы празднуем древнейший праздник самой короткой ночи и солнцестояния", – говорили о празднике его организаторы.

Традиционные энтузиасты праздника Расос, их друзья, знакомые и члены семьи плели венки, гадали на травах, угощались травяным чаем, крутили купальские колеса, провели огненный обряд около алтаря Лиздейки, проводили вечернее солнце песнями, прыгали через огонь, пускали венки по реке, умывались утренней росой и вместе встретили восходящее солнце.