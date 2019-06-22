Длинные выходные начались с праздника. Жители и гости столицы Литвы вечером в пятницу собрались в Вяркяйском парке, где прошёл традиционный праздник Расос.
© DELFI / Domantas Pipas

Праздник Расос в Вяркяйском парке прошел уже в 20-ый раз. Дирекция Павильнисского и Вяркяйского региональных парков пригласила жителей и гостей Вильнюса украсить себя венками, срезать девять купальских трав, вместе с семьей и друзьями прийти в пахнущий липами Вяркяйский парк.

"Уже двадцатая середина лета, когда все вместе мы празднуем древнейший праздник самой короткой ночи и солнцестояния", – говорили о празднике его организаторы.

Статьи по теме:
В парке замка Вяркю пройдет праздник "Расос"  (2)
В Веркяйском парке по традиции праздновали Ивана Купалы  (2)

Традиционные энтузиасты праздника Расос, их друзья, знакомые и члены семьи плели венки, гадали на травах, угощались травяным чаем, крутили купальские колеса, провели огненный обряд около алтаря Лиздейки, проводили вечернее солнце песнями, прыгали через огонь, пускали венки по реке, умывались утренней росой и вместе встретили восходящее солнце.

Статьи по теме:

Впереди – длинные выходные: ожидает ли дождь на Йонинес?

В Ближайшее время синоптики прогнозируют теплую...

В Вильнюсе ожили мгновения древнего праздника Расос

В Вильнюсе, в Вяркяйском парке, ожили мгновения...

В Вильнюсе ожили мгновения древнего праздника солнцестояния (6)

В Вильнюсе, в Вяркяйском парке, ожили мгновения...

Общество

ФОТО: в Вильнюсе прошел традиционный древний праздник солнцестояния Расос (2)

Длинные выходные начались с праздника. Жители и гости...

Апокалиптический сценарий климатолога: началась цепная реакция, которую так просто не остановить (3)

Несмотря на то, что жара уходить из Литвы , похоже, ещё...

Эксперт: зеленые стрелки направо нужно ликвидировать – водители забывают правила (23)

Эксперты по безопасности движения заявляют, что часто...

Мирский замок Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Мирский замок Лидский замок Лидский замок Лидский замок Мирский замок Лидский замок Лидский замок Лидский замок

Историю пишут победители: белорусское наследие князя Гедиминаса (53)

С открытием туристического сезона многие бюро...

Погода: после стихийной жары и ливней – настоящее лето мечты

Сегодня погода в Литве будет зависеть от области...

TOP новостей

ФОТО: на вильнюсском проспекте Гедиминаса – репетиция гонок на 1006 километров (2)

В субботу во второй половине дня в Вильнюсе на...

Эксперт: зеленые стрелки направо нужно ликвидировать – водители забывают правила (23)

Эксперты по безопасности движения заявляют, что часто...

Мирский замок Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Мирский замок Лидский замок Лидский замок Лидский замок Мирский замок Лидский замок Лидский замок Лидский замок

Историю пишут победители: белорусское наследие князя Гедиминаса (53)

С открытием туристического сезона многие бюро...

В новейших рейтингах партий – плохие сигналы консерваторам (10)

В июне немного снизилась популярность Союза отечества...

Апокалиптический сценарий климатолога: началась цепная реакция, которую так просто не остановить (3)

Несмотря на то, что жара уходить из Литвы , похоже, ещё...