На глазах президента Литвы Дали Грибаускайте, премьер-министра Саулюса Сквернялиса и других политиков и военных одновременно присягнули более 500 стрелков.

На Кафедральной площади также выстроились защитники парламента, юные стрелки, военные из роты почётного караула Литовской армии, боевые стрелки.

"Любовь к Родине непобедима, это самое мощное оружие народа, готовность защищать государство. Это видят, знают наши друзья, но знают и враги", – обратилась к собравшимся Д. Грибаускайте.

"Готовность государства, наших граждан и нашего народа защищаться – это то оружие, которое не позволит вражеской ноге вступить на землю нашего государства", – добавила она.

Президент сказала, что Литва сегодня не была бы сильной и самостоятельной, если бы не стрелки, сто лет тому назад участвовавшие в борьбе за независимость и оказавшие помощь в создании регулярной армии.

"Мы вспоминаем их как героев, которые до последнего мгновения остались верны своей присяге, стали участниками сопротивления, погибли за Родину в рядах партизан или в сибирских лагерях", – говорила руководитель страны.

Сам давший присягу стрелка в субботу министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сказал, что у жителей Литвы "есть ген стрелков", а это позволяет в критические моменты объединяться несмотря на разные взгляды, социальный статус или профессии.

"Мощью стрелков является то, что мы оставляем эти различия и отдаем лучшее, что у нас есть", – заявил министр.

Главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас заявил, что в последние годы Союз стрелков растёт и усиливается, активно действует в мирное время, у него есть ясное видение и роль в системе защиты страны в случае войны.

На Кафедральной площади также собрались сотни стрелков, члены их семей и спонсоры организации.

Перед этим от Сейма до Кафедральной площади промаршировал парад стрелков, сообщает Министерство обороны Литвы.

По случаю праздника в расположенном неподалеку Бернардинском саду был оборудован городок стрелков, где можно было услышать рассказы стрелков, посетить выставку оружия, испытать свои силы в строительстве башни замка Гедиминаса, в образовательных действиях военного музея имени Витаутаса Великого, на стрелковой полосе препятствий и в других соревнованиях.

Столетний юбилей Союза стрелков Литвы увенчал концерт группы G&G Sindikatas и оркестра Литовской армии на Кафедральной площади.

Образованный в 1919-м году Союз стрелков Литвы является поддерживаемой государством Добровольческой общественной организацией, объединяющей неравнодушных к жизни и обороне государства граждан. В данное время Союз объединяет более 10000 членов.

Желая вступить в Союз стрелков Литвы, не нужно заканчивать специальных школ или обладать специфическими умениями. Во время базовых курсов члены изучают топографию, меткую стрельбу, предоставление первой медицинской помощи и другие дисциплины.

Служащие уверяют, что в случае конфликта стрелки помогут армии, поддерживая общественный порядок, охраняя объекты, собирая разведывательную информацию или выполняя другие задания.