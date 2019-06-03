В Каунасской клинике начнут делать операции с использованием гамма-ножа. Этот метод лечения позволяет делать операции на мозгу без трепанации черепа.
Gama peilio pristatymas
© DELFI / Rafael Achmedov

"Уже есть и очередь пациентов, ожидающих операций с использованием гамма-ножа, и мы надеемся, что у нас в Литве наконец будет уникальная возможность лечить пациентов без трепанации черепа", - сказал на пресс-конференции гендиректор Каунасской клиники Реналдас Юркявичюс.

Глава Нейрохирургического отделения клиники Аримантас Тамашаускас подчеркнул, что этот аппарат позволит помогать пациентам, которым не было возможности помочь раньше.

Статьи по теме:
Дорогая цена ошибки: несколько участников массового забега обращались к врачам
Годовалой девочке пересадили печень папы. Врачи показали, как в Беларуси трансплантируют органы  (1)

"Начнет действовать уникальный, совершивший переворот аппарат, он будет помогать вылечивать людей, которые до этого времени не получали такой качественной помощи", - сказал А. Тамашаускас.

Гамма-нож - метод радиохирургического лечения патологий головного мозга, в том числе некоторых психиатрических заболеваний, некоторых форм эпилепсии и др.

Первая операция запланирована через неделю. Сейчас в очереди на операции с использованием гамма-ножа ожидает 36 пациентов.

Гамма-нож в Каунасской клинике - первый в странах Балтии.

В Литве стоимость одной операции будет составлять несколько тысяч евро. Пациентам это будут компенсировать больничные кассы.

Общество

Kaune iškilo aukščiausias Lietuvoje kryžius Kaune iškilo aukščiausias Lietuvoje kryžius

В Каунасе появился самый высокий крест в Литве

В Шилайняй (Каунас) в приходе Св. Иоанна Павла II усилиями...

ФОТО: в Каунасской клинике начинают оперировать с использованием гамма-ножа

В Каунасской клинике начнут делать операции с...

Двух обвиняемых в шпионаже в пользу России предлагается отправить за решетку на 6 лет

Двух обвиняемых в шпионаже в пользу России мужчин...

Спустя 35 лет после перестройки будут возобновлены Сахаровские слушания (1)

Отмечая 45-ю годовщину Хельсинкской группы,...

Прокурор обжаловала оправдательный приговор Кручинскене (1)

Прокурор Каунасской участковой прокуратуры в минувшую...

TOP новостей

"Говорили о стабильности": Карбаускис обсудил с Науседой переговоры о правящей коалиции

Встретившийся в понедельник с избранным президентом...

Aliona Alymova Aliona Alymova Venecijos bienalėje atidaromas Lietuvos paviljonas

Оперная солистка из России Алена Алымова: от переезда в Литву до "Золотого льва" Венецианской биеннале (29)

11 мая стало известно, что главный приз за лучший...

Работники известной компании жалуются: работаем, как лошади, а зарплаты не повышали уже год (148)

Работники одного из крупнейших рыбоперерабатывающих...

Дорогая цена ошибки: несколько участников массового забега обращались к врачам

В минувшее воскресенье в Вильнюсе состоялся ежегодный...

Самый ожесточенный бой торговцев в странах Балтии: эстонские рынки завоёвывают литовцы (7)

Эстония превратилась в эльдорадо розничной торговли,...