Дождливым Субботним утром уже пятая "Национальная экспедиция" отправилась в путь, первой остановкой на котором будут Гервяты. Собрав все необходимое для путешествия оборудование, члены экспедиции отправились в путешествие, во время которого их ждет и Балтийское море.
Хорошо настроенные члены экспедиции с удовольствием позировали фотографам и шутя утверждали, что дождь хорошего настроения не отнимет.
ФОТО: пятая "Национальная экспедиция" отправилась в путь (1)
Дождливым Субботним утром уже пятая "Национальная...
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