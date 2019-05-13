После объявления предварительных результатов выборов президента в штабе Ингриды Шимоните началось бурное веселье.
© DELFI / Lukas Bartkus

Под звуки песни Whiskey in the jar группы Metallica поддержка кандидата начала танцы, к которым присоединилась и И.Шимоните.

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