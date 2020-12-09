Коллега Качинскайте-Урбонене по Смешанной фракции Ремигиюс Жемайтайтис не жалел комплиментов в ее адрес.
"Девушка красивая, привлекательная, ухоженная", – сказал он журналистам LNK.
"Это моя жена и, вероятно, уже бывший мой массажный коврик с подушкой. Не скажу, что мы ссоримся, но ковриком делимся с трудом", – писал супруг депутата Симонас Урбонас.
Вскоре он удалил снимок. Сама депутат сказала, что не сожалеет об этом поступке.
"Я не стыжусь ни себя, ни своей жизни, ни своего тела", – сказала Качинскайте-Урбонене.
Соцдем Альгирдас Сисас сказал, что не видит тут ничего страшного - любящий муж показал свою красивую жену.
Либерал Эугениюс Гентвилас сказал, что вопрос обнаженки он не будет анализировать.
"Я думаю, ничего неприличного в ее позе не было, поза человека, который занимается спортом. на свои прелести не рекламировала", – заметил политик.
Депутаты поднимают вопрос не только полуобнаженного тела, но и рекламы массажного коврика. Депутату негоже рекламировать что-либо.
"Это финансовый вопрос – платят ли за рекламу деньги. Если да, значит, это нарушение", – сказал Жемайтайтис.
С ним согласна и депутат Довиле Шакалене.
"Депутат не только не должен получать другие доходы, но и не должен пользоваться своим положением для получения какой-то выгоды, льгот или материальных вещей", – сказала депутат.
Качинскайте-Урбонене сказала, что снимок сделан давно, когда она еще не была депутатом. Никто не просил ее ничего рекламировать, просто она решила поделиться позитивным опытом.
"Никто не просил, мы в семье часто пользуемся этой вещью, никто за это денег не получал и не получит: ни я ни мой муж", – сказала депутат.
В Конституции и в Уставе парламента сказано, что депутат не может получать иных доходов за исключением денег за творческую деятельность. Однако прямого запрета на участие в рекламе в законе нет.
"Если взглянуть глубже, с точки зрения Конституции, вряд ли мы найдем запрет на участие в рекламе и подобной деятельности", – сказала "крестьянка" Агне Ширинскене.
Поведение Качинскайте-Урбонене рассмотрит парламентская Комиссия по этике и процедурам.
Член комиссии Стасис Шедбарас сказал, что обсидят не только конкретный случай, но и вопросы, связанные с имиджем депутата вообще.
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