Коллега Качинскайте-Урбонене по Смешанной фракции Ремигиюс Жемайтайтис не жалел комплиментов в ее адрес.

"Девушка красивая, привлекательная, ухоженная", – сказал он журналистам LNK.

"Это моя жена и, вероятно, уже бывший мой массажный коврик с подушкой. Не скажу, что мы ссоримся, но ковриком делимся с трудом", – писал супруг депутата Симонас Урбонас.

Вскоре он удалил снимок. Сама депутат сказала, что не сожалеет об этом поступке.

"Я не стыжусь ни себя, ни своей жизни, ни своего тела", – сказала Качинскайте-Урбонене.

Соцдем Альгирдас Сисас сказал, что не видит тут ничего страшного - любящий муж показал свою красивую жену.

Либерал Эугениюс Гентвилас сказал, что вопрос обнаженки он не будет анализировать.

"Я думаю, ничего неприличного в ее позе не было, поза человека, который занимается спортом. на свои прелести не рекламировала", – заметил политик.

Депутаты поднимают вопрос не только полуобнаженного тела, но и рекламы массажного коврика. Депутату негоже рекламировать что-либо.

"Это финансовый вопрос – платят ли за рекламу деньги. Если да, значит, это нарушение", – сказал Жемайтайтис.

С ним согласна и депутат Довиле Шакалене.

"Депутат не только не должен получать другие доходы, но и не должен пользоваться своим положением для получения какой-то выгоды, льгот или материальных вещей", – сказала депутат.

Качинскайте-Урбонене сказала, что снимок сделан давно, когда она еще не была депутатом. Никто не просил ее ничего рекламировать, просто она решила поделиться позитивным опытом.

"Никто не просил, мы в семье часто пользуемся этой вещью, никто за это денег не получал и не получит: ни я ни мой муж", – сказала депутат.

В Конституции и в Уставе парламента сказано, что депутат не может получать иных доходов за исключением денег за творческую деятельность. Однако прямого запрета на участие в рекламе в законе нет.

"Если взглянуть глубже, с точки зрения Конституции, вряд ли мы найдем запрет на участие в рекламе и подобной деятельности", – сказала "крестьянка" Агне Ширинскене.

Поведение Качинскайте-Урбонене рассмотрит парламентская Комиссия по этике и процедурам.

Член комиссии Стасис Шедбарас сказал, что обсидят не только конкретный случай, но и вопросы, связанные с имиджем депутата вообще.