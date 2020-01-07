Собравшихся приветствовали настоятель православной церкви Святых Константина и Михаила отец Константин Лазуткин и мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

"Этот праздник с каждым годом становится все популярнее. Это уникальная традиция нашего многонационального города, которая помогает сохранить национальные и культурные традиции русской общины Вильнюса, поощряет развитие искусства и культуры, формирует положительный имидж нашего гостеприимного и открытого города", – сказала инициатор и организатор праздника, который проходит уже в 9 раз, председатель Славянского фонда милосердия Ольга Горшкова.

В программе концерта 2020 года принимают участие, как детские, так и взрослые коллективы и исполнители, звучали песни в исполнении Ирины Машиной, Марии Акелан, Анны Моро, Игоря Ярмоленка, Александра Белкина, Вадима Волкова, Олега Мозарского, Ольги Петуниной, Валентины Калинчевой и Сергея Зорина. Своим выступлением порадовали зрителей русский фольклорный коллектив "Верея", студия танца "Фантазия", танцевальная студия "Гелиос" и самая юная участница концерта Анастасия Чернозуб, а также заслуженный коллектив Республики Беларусь - фольклорная группа "Купалинка" Белорусской государственной филармонии

До 7 января (включительно) вильнюсцы и гости столицы еще могут прокатиться на рождественском поезде, посетить рождественский городок. А праздничный каток на Лукишкской площади ждет посетителей до 8 марта.