Литва попросила Беларусь помочь восстановить уровень реки Нярис, протекающей по обеим странам, из-за резкого падения уровня вследствие засухи, заявило в среду Министерство окружающей среды.
© DELFI / Andrius Ufartas

Министр Кястутис Мажейка проинформировал Министерство природных ресурсов и экологии Беларуси о том, что в реке Нерис на территории Литвы возникла критическая ситуация.

По словам министра, резко снизившийся уровень воды угрожает экосистемам, флоре и фауне Нерис, а также судоходству в Литве и Беларуси.

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"Мы надеемся, что соседи примут во внимание ситуацию при регулировании уровня воды в Нярис. Они могут запустить больше воды и так помочь водной флоре и фауне", - приводятся в сообщении слова Мажейки.

В письме он задал Беларуси вопрос, не проводилась ли в период засухи на территории страны какая-либо деятельность, которая могла привести к снижению уровня воды в Нерис.

На этой неделе Литовская гидрометеорологическая служба объявила о гидрологической засухе в национальном масштабе, обнаружив, что уровень воды ниже среднего на более чем половине станций измерения уровня воды.

Гидролог этой службы Рамуте Батутене сказала BNS, что уровень Нерис в настоящее время на 41 см ниже среднего уровня июля и на 73 см ниже среднегодового значения.

Нерис - вторая по величине река Литвы после Нямунаса. Истоки этой реки лежат в Беларуси, она протекает через Вильнюс, Кернаве и впадает в Нямунас возле Каунаса.

У истоков Нерис белорусы построили водохранилище, поэтому у них есть возможность повысить уровень воды в реке, открыв шлюзы.

К.Мажейка во вторник в передаче LRT "Тема дня" заявил, что надеется на "позитивный отклик" Беларуси, и утверждал, что Литва взамен может помочь белорусам в развитии проекта по рыбоводству.

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