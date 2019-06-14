Проходящее в Вильнюсе около Музей жертв геноцида чтение начала президент Литвы Даля Грибаускайте, зачитав первые в книге чтения имена и судьбы. В других городах к трибунам первыми вышли мэры.

В этом году акция впервые прошла в 6 из 12 городов, поэтому организаторы радовались, что новые формы проведения Дня траура и надежды достигают новых уголков Литвы.

"Я хочу пригласить как можно больше горожан присоединиться к акции и верю, что произнесение фамилии за фамилией – заставит трепетать души и говорящих, и слушающих людей, и будет услышана не только фамилия, но и история конкретной уничтоженной семьи.

Сосредоточимся на этой особенной минуте, чтобы ваш голос выражал уважение к свободе,которую сохранили пострадавшие и убитые. Уважение к тому, что у нас есть сегодня, и смелость вспомнить это, а также готовность сохранить и ценить", – во время проходящих впервые в Кедайняй чтениях говорил мэр самоуправления Кедайнского района Валентинас Тамулис.

Организаторы убеждены, что в течение суток за трибуны встанут более 1000 чтецов, а в самой акции примут участие еще больше людей.

"Произнеси, услышь, сохрани" впервые достигла и литовцев мира, живущих за атлантическим океаном: в 19:00 по литовскому времени чтения пройдут и в Вашингтоне, США.

"Историческая память объединяет литовцев, живущих во всем мире, и граждан нашей страны. Это – основа силы нашего народа. Лишь достойно оценив ту цену, которую за сохранение и свободу Литвы отдали сотни тысяч невинных людей, мы можем создать сильное и процветающее государство. А акция 14 июня в Вашингтоне лишь ещё раз показывает, что боль изгнания не уменьшает ни время, ни расстояние", – заявил посол Литвы в США Роландас Крищюнас.

Подсчитано, что во время советских репрессий пострадали более 300 тысяч жителей Литвы, которые перенесли ссылку и заключение. Поэтому организаторы "Миссии Сибирь" уже четвёртый год приглашают объединиться дождавшейся огромного подключения общества акции по зачитываниям имен, фамилий и судеб ссыльных и политических заключённых.