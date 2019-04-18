Члены проходящей дважды в году в Вильнюсе конференции представителей российской оппозиции "Форум свободной России" запускают проект "Список Путина: база Форума свободной России". Об этом говорится в пресс-релизе организации.
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

Проект "Список Путина: База Форума свободной России" создаётся Форумом свободной России в целях поиска, закрепления и унификации данных о лицах, напрямую ответственных за создание и функционирование системы узурпации власти и подавления гражданских свобод в России, нарушение прав человека, ведение агрессивной войны и оккупацию территорий других государств, пропаганду ненависти, разграбление России и другие преступления путинского режима, как внутри страны, так и за рубежом.

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Проект призван стать источником для будущей кампании люстрации, общественной диффамации и иных ограничений лиц, ответственных за уничтожение свободы в России. Помимо того, Список призван стать основой для введения персональных санкций в отношении его фигурантов, говорится в сообщении для прессы.

"Список Путина" просто еще раз фиксирует, что те, кто ответственен за преступления путинского режима, не могут рассчитывать на комфортный прием в странах Запада, где они привыкли держать свои деньги, свои авуары, свои семьи. И каждый такой шаг - это шаг в правильном направлении для того, чтобы создавать максимальный дискомфорт апологетам режима и сеять сомнения в головах тех, кто привык следовать в путинском фарватере. А не было бы более разумно для своих интересов поискать какую-то альтернативу?", - говорит о задачах проекта сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров.

Ранее "Список Путина" был представлен в различных ведомствах США. В скором времени планируется рассылка обращений в посольства западных стран в России с призывом применить визовые и иные ограничения к фигурантам.

На новом сайте проекта www.spisok-putina.org представлены подробные досье с биографией и описанием конкретных преступных действий фигурантов.

Список был принят на 4-м Форуме свободной России в Вильнюсе в декабре 2017 года.

Внесение фигурантов в Список осуществляется по итогам обсуждения и открытого голосования участников на очных заседаниях Форума свободной России. Досье фигурантов находятся в процессе составления и доработки. На предстоящем Форуме, который пройдет 8-9 июня в Тракае (Литва), состоится презентация полной версии сайта с досье и голосование по включению в Список новых фигурантов.

Форум свободной России приглашает всех желающих принять участие в реализации проекта.

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