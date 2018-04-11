11 апреля в Вильнюсе открылся 5-й Форум свободной России (ФСР). В рамках его работы в течение двух дней обсуждаются ключевые проблемы российской и международной политики.
© DELFI / Andrius Ufartas

В рамках двухдневного форума предусмотрены дискуссии о победе Владимира Путина на завершившихся в марте президентских выборах, а также о развитии России, отношениях с Западом, положении оппозиции.

Смотреть прямую транслцию форума можно на портале DELFI и сайте Форума.

Статьи по теме:
В столице Литвы пройдет пятый Форум свободной России  (170)
Форум свободной России в Литве обсудит выборы и расширение "Списка Путина"  (61)

Стратегия российской оппозиции в условиях персоналистского режима.

а) Какими возможностями располагает сегодня российская оппозиция? б) Какие задачи оппозиция должна ставить перед собой в этих условиях? Каковы реалистичные пути решения этих задач? в) Должна ли оппозиция стремиться поощрять идеологические дискуссии в своих рядах или, напротив, стремиться демонстрировать монолитное единство? г) Готова ли сегодня российская оппозиция к внезапному краху режима?

Модератор: Константин Эггерт – журналист, публицист, политический обозреватель

Спикеры: Владимир Ашурков – Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией; Гарри Каспаров – политик, глава Совета «Фонда защиты прав человека»; Владислав Иноземцев – экономист, политолог, публицист; Марат Гельман – президент Dukley European Art Community, арт-менеджер;

Форум начался с обсуждения итогов президентских выборов в России. В дискуссии, которую модерирует Егения Чирикова, принимают участие Дмитрий Некрасов – политик, экономист; Федор Крашенинников – политолог, публицист; Айдер Муждабаев – журналист, замглавы телеканала АТР (Украина); Иван Тютрин – политик, сооснователь Форума свободной России; Марк Фейгин – адвокат, политик.

Форум проходит в традиционном открытом формате - в нем принимают участие российские гражданские активисты, политики, международные эксперты, блогеры и журналисты. В числе участников Форума: Владислав Иноземцев, Гарри Каспаров, Илья Пономарев, Андрей Илларионов, Марк Фейгин, Константин фон Эггерт, Аркадий Бабченко, Марат Гельман, Владимир Ашурков, Евгения Чирикова, Нателла Болтянская и другие.

В центре внимания 5-го Форума:
- Итоги президентских выборов в России. Новая политическая конфигурация; - Стратегия российской оппозиции в условиях персоналистского режима;
- Санкции. Дополнение и продвижение «списка Путина»;
- Частные войны Путина и изменение роли РФ в системе международных отношений;
- «Левый поворот» или «правый курс» - сценарии развития России;
- Деятельность русских эмигрантских структур в Европе.

Вместе с тематическими секциями состоится презентация нового проекта Форума и пройдут выборы Постоянного комитета - руководящего органа Форума свободной России.

Форум Свободной России проходит в Вильнюсе уже в пятый раз. Он организуется с 2016 года два раза в год.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Darius Chmieliauskas

Отец пяти детей назвал наглостью дифирамбы правящих в свой адрес

Заявления, что лишение работающих родителей льгот и из...

Ответили на вопрос, кого в Литве можно считать средним классом (8)

Каждый третий житель Литвы считает себя...

LIVE / Форум свободной России в Вильнюсе: стратегия российсской оппозиции (64)

11 апреля в Вильнюсе открылся 5-й Форум свободной...

Тихая война между арендодателями и квартиросъемщиками: не хотят брать семьи с детьми (17)

Несмотря на то, что согласно Гражданскому кодексу...

Погода: снова ожидается потепление до 20 градусов

В середине недели будет прохладно, а затем температура...

TOP новостей

Ответили на вопрос, кого в Литве можно считать средним классом (8)

Каждый третий житель Литвы считает себя...

Удаленный от центра район Вильнюса: что ждет Новую Вильню в будущем? (21)

Новая Вильня – микрорайон, находящийся на востоке от...

Более 200 человек погибли при крушении самолета в Алжире (1)

Более 200 человек погибли в результате крушения военного...

Darius Chmieliauskas

Отец пяти детей назвал наглостью дифирамбы правящих в свой адрес

Заявления, что лишение работающих родителей льгот и из...

Тихая война между арендодателями и квартиросъемщиками: не хотят брать семьи с детьми (17)

Несмотря на то, что согласно Гражданскому кодексу...