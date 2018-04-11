В рамках двухдневного форума предусмотрены дискуссии о победе Владимира Путина на завершившихся в марте президентских выборах, а также о развитии России, отношениях с Западом, положении оппозиции.

Смотреть прямую транслцию форума можно на портале DELFI и сайте Форума.

Стратегия российской оппозиции в условиях персоналистского режима.

а) Какими возможностями располагает сегодня российская оппозиция? б) Какие задачи оппозиция должна ставить перед собой в этих условиях? Каковы реалистичные пути решения этих задач? в) Должна ли оппозиция стремиться поощрять идеологические дискуссии в своих рядах или, напротив, стремиться демонстрировать монолитное единство? г) Готова ли сегодня российская оппозиция к внезапному краху режима?

Модератор: Константин Эггерт – журналист, публицист, политический обозреватель

Спикеры: Владимир Ашурков – Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией; Гарри Каспаров – политик, глава Совета «Фонда защиты прав человека»; Владислав Иноземцев – экономист, политолог, публицист; Марат Гельман – президент Dukley European Art Community, арт-менеджер;

Форум начался с обсуждения итогов президентских выборов в России. В дискуссии, которую модерирует Егения Чирикова, принимают участие Дмитрий Некрасов – политик, экономист; Федор Крашенинников – политолог, публицист; Айдер Муждабаев – журналист, замглавы телеканала АТР (Украина); Иван Тютрин – политик, сооснователь Форума свободной России; Марк Фейгин – адвокат, политик.

Форум проходит в традиционном открытом формате - в нем принимают участие российские гражданские активисты, политики, международные эксперты, блогеры и журналисты. В числе участников Форума: Владислав Иноземцев, Гарри Каспаров, Илья Пономарев, Андрей Илларионов, Марк Фейгин, Константин фон Эггерт, Аркадий Бабченко, Марат Гельман, Владимир Ашурков, Евгения Чирикова, Нателла Болтянская и другие.

В центре внимания 5-го Форума:

- Итоги президентских выборов в России. Новая политическая конфигурация; - Стратегия российской оппозиции в условиях персоналистского режима;

- Санкции. Дополнение и продвижение «списка Путина»;

- Частные войны Путина и изменение роли РФ в системе международных отношений;

- «Левый поворот» или «правый курс» - сценарии развития России;

- Деятельность русских эмигрантских структур в Европе.

Вместе с тематическими секциями состоится презентация нового проекта Форума и пройдут выборы Постоянного комитета - руководящего органа Форума свободной России.

Форум Свободной России проходит в Вильнюсе уже в пятый раз. Он организуется с 2016 года два раза в год.