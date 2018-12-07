В рамках работы Форума продолжится начатое на прошлых пяти мероприятиях обсуждение ключевых проблем российской и международной политики и сценариев преодоления Россией цивилизационного, политического и экономического тупика.
Прямая трансляция:
16-15 — 17-30 Дискуссионная панель: "Россия и Украина: сценарии будущего"
1) Перспективы российско-украинских отношений; 2) Проблема урегулирования на Донбассе; 3) Последствия Автокефалии; 4) Президентские выборы в Украине.
Модератор: А. Морозов — политолог, содиректор BNAC (Карлов университет, Прага)
Спикеры: Е. Киселев — журналист, публицист, Е. Магда — исполинтельный директор Института мировой политики (Украина), Т. Березовец — политолог, журналист (Украина), И. Пономарев — политик, член Постоянноого комитета ФСР, А. Харебин — политконсультант, медиа-эксперт (Украина)
Формат Форума традиционно открыт – в его работе примут участие российские гражданские активисты, политики, международные эксперты, блогеры и журналисты, среди которых – Гарри Каспаров, Илья Пономарев, Андрей Илларионов, Марк Фейгин, Айдер Муждабаев, Аркадий Бабченко, Леонид Невзлин, Марат Гельман, Евгений Чичваркин, Мария Алёхина, Евгения Чирикова, Евгений Киселев, Борис Райтшустер, Артемий Троицкий и другие. Участником Форума может стать каждый, кто разделяет ценности демократии и считает Россию частью цивилизованного международного сообщества.
Участники дискуссионных панелей обсудят текущую политическую ситуацию в России, преследования там религиозных меньшинств, основы её правового строя, взаимоотношения искусства и власти, а также эффективность работы и промежуточные итоги санкций.
Наряду с тематическими секциями планируется принятие нового расширенного санкционного списка - "Списка Путина", состоятся презентации новых проектов Форума- "База" и "Мониторинг преследования религиозных меньшинств в России", а также будет представлен доклад по развитию проекта "Трибунал путинского режима".
Оба дня работы 6-го Форума свободной России будут транслироваться в прямом эфире.
Культурную программу мероприятия составят поэтический вечер с Александром Дельфиновым, Динарой Расулевой, Всеволодом Емелиным и Еленой Фанайловой, открытие групповой выставки Владимира Дубосарского, Сергея Елкина и Константина Еременко, выступление Марии Алехиной и концерт Василия Шумова.
С программой VI Форума свободной России можно ознакомиться на сайте мероприятия.
Подготовка к акции протеста в Вильнюсе: автобусы для участников и вооруженная полиция (22)
9 декабря в Вильнюсе жители Литвы проведут шествие и...
В выходные дни погода в Литве резко изменится
В ближайшие дни в Литву придет зона низкого давления. В...
Гарри Каспаров в Вильнюсе: Агония режима может быть продолжительной и кровавой (117)
Говорить о возможности перестройки российского...
В воскресенье временно не будет курсировать рождественский поезд (5)
В воскресенье, 9 декабря, временно не будет курсировать...
Вильнюс в числе 25 городов с самыми красивыми рождественскими елками (10)
Вильнюс снова удивляет мир, на этот раз американский...
TOP новостей
Подготовка к акции протеста в Вильнюсе: автобусы для участников и вооруженная полиция (22)
9 декабря в Вильнюсе жители Литвы проведут шествие и...
Гарри Каспаров в Вильнюсе: Агония режима может быть продолжительной и кровавой (117)
Говорить о возможности перестройки российского...
Участники Форума свободной России в Вильнюсе: "ЕC – это спонсор путинизма, большая война неизбежна" (173)
Европейский Союз является спонсором путинизма. Об...
Улучшаются условия для работающих в Литве украинцев: платить будут не меньше, чем литовцам (64)
Работающим в Литве украинцам за такую же работу на том...
Литва расширила "черный список" россиян в связи с событиями в Керченском проливе (65)
Литва в пятницу расширила "черный список" граждан...