"Сценарии будущего России и Украины", "Технологии гибридной агрессии Кремля в Европе", "Экономическая осень путинского режима" – эти и другие злободневные темы окажутся в центре внимания 6-го Форума свободной России (ФСР), который состоится 7–8 декабря 2018 г. в Вильнюсе, сообщают организаторы мероприятия.
© DELFI / Domantas Pipas

В рамках работы Форума продолжится начатое на прошлых пяти мероприятиях обсуждение ключевых проблем российской и международной политики и сценариев преодоления Россией цивилизационного, политического и экономического тупика.

Прямая трансляция:

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16-15 — 17-30 Дискуссионная панель: "Россия и Украина: сценарии будущего"

1) Перспективы российско-украинских отношений; 2) Проблема урегулирования на Донбассе; 3) Последствия Автокефалии; 4) Президентские выборы в Украине.

Модератор: А. Морозов — политолог, содиректор BNAC (Карлов университет, Прага)

Спикеры: Е. Киселев — журналист, публицист, Е. Магда — исполинтельный директор Института мировой политики (Украина), Т. Березовец — политолог, журналист (Украина), И. Пономарев — политик, член Постоянноого комитета ФСР, А. Харебин — политконсультант, медиа-эксперт (Украина)

Формат Форума традиционно открыт – в его работе примут участие российские гражданские активисты, политики, международные эксперты, блогеры и журналисты, среди которых – Гарри Каспаров, Илья Пономарев, Андрей Илларионов, Марк Фейгин, Айдер Муждабаев, Аркадий Бабченко, Леонид Невзлин, Марат Гельман, Евгений Чичваркин, Мария Алёхина, Евгения Чирикова, Евгений Киселев, Борис Райтшустер, Артемий Троицкий и другие. Участником Форума может стать каждый, кто разделяет ценности демократии и считает Россию частью цивилизованного международного сообщества.

Участники дискуссионных панелей обсудят текущую политическую ситуацию в России, преследования там религиозных меньшинств, основы её правового строя, взаимоотношения искусства и власти, а также эффективность работы и промежуточные итоги санкций.

Наряду с тематическими секциями планируется принятие нового расширенного санкционного списка - "Списка Путина", состоятся презентации новых проектов Форума- "База" и "Мониторинг преследования религиозных меньшинств в России", а также будет представлен доклад по развитию проекта "Трибунал путинского режима".

Оба дня работы 6-го Форума свободной России будут транслироваться в прямом эфире.

Культурную программу мероприятия составят поэтический вечер с Александром Дельфиновым, Динарой Расулевой, Всеволодом Емелиным и Еленой Фанайловой, открытие групповой выставки Владимира Дубосарского, Сергея Елкина и Константина Еременко, выступление Марии Алехиной и концерт Василия Шумова.

С программой VI Форума свободной России можно ознакомиться на сайте мероприятия.

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