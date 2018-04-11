"Хорошая новость – нас стало больше. Когда мы начинали наш форум, мало, кто предполагал, что эта концепция будет развиваться. Пятый форум рекордный@, — сообщил, открывая Форум, политик Гарри Каспаров.

По его словам, в оргкомитет поступило более 400 заявок. Половина участников – жители России из самых разных регионов, сообщает Kasparov.ru.

Планируется проведение более десяти сессий в разных форматах, в которых примут участие более 40 спикеров: Владислав Иноземцев, Аркадий Бабченко, Гарри Каспаров, Борис Райтшустер, Илья Пономарев, Евгения Чирикова, Айдер Муждабаев и многие другие.

В рамках двухдневного форума предусмотрены дискуссии о победе Владимира Путина на завершившихся в марте президентских выборах, а также о развитии России, отношениях с Западом, положении оппозиции.

Смотреть прямую транслцию форума можно на портале DELFI и сайте Форума.

С 15.30 - дискуссия о возможных идеологических сценариях развития.

а) Разгром «вагнеровцев» в Сирии: значение и последствия; б) Речь Путина в Манеже: предвыборная риторика для «внутреннего потребления» или поворот к долгосрочному противостоянию с Западом? в) Означает ли покушение на жизнь Сергея Скрипаля на британской территории и согласованная реакция на него стран Запада начало новой Холодной войны? г) Варианты развития отношений между Западом и Россией на протяжении четвёртого президентского срока Путина.

Модератор: Питер Залмаев (Украина) – журналист

Спикеры: Вигаудас Ушацкас (Литва) – директор Института Европы, 2013 – 2017 – посол ЕС России, бывший министр иностранных дел Литвы; Джейсон Смарт (США) – политтехнолог, политический эксперт; Борис Райтшустер (Германия) – немецкий журналист и автор, в 1999 -2015 гг. – руководи-тель московского бюро немецкого журнала «Фокус»; Мантас Адоменас (Литва) – депутат Сейма Литовской республики.

Форум проходит в традиционном открытом формате - в нем принимают участие российские гражданские активисты, политики, международные эксперты, блогеры и журналисты. В числе участников Форума: Владислав Иноземцев, Гарри Каспаров, Илья Пономарев, Андрей Илларионов, Марк Фейгин, Константин фон Эггерт, Аркадий Бабченко, Марат Гельман, Владимир Ашурков, Евгения Чирикова, Нателла Болтянская и другие.

В центре внимания 5-го Форума:

- Итоги президентских выборов в России. Новая политическая конфигурация; - Стратегия российской оппозиции в условиях персоналистского режима;

- Санкции. Дополнение и продвижение «списка Путина»;

- Частные войны Путина и изменение роли РФ в системе международных отношений;

- «Левый поворот» или «правый курс» - сценарии развития России;

- Деятельность русских эмигрантских структур в Европе.

Вместе с тематическими секциями состоится презентация нового проекта Форума и пройдут выборы Постоянного комитета - руководящего органа Форума свободной России.

Форум Свободной России проходит в Вильнюсе уже в пятый раз. Он организуется с 2016 года два раза в год.