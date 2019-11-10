В работе Форума принимают участие гражданские активисты из российских регионов, представители основных оппозиционных организаций и протестных групп, политики и общественные деятели из России, Украины, Беларуси, Литвы и других стран, международные эксперты, блогеры и журналисты, представители культурной среды: Гарри Каспаров, Олег Сенцов, Лев Пономарев, Марат Гельман, Евгений Киселев, Евгения Чирикова, Андрей Илларионов, Томас Венцлова, Андрюс Кубилюс, Игорь Чубайс им другие.

В центре обсуждения вопросов внутренней политики России - социально-экономическая ситуация в России, изменение общественных настроений в обществе, особенности и перспективы новой волны протеста, среднесрочная стратегия российской оппозиции, а также анализ и оценка различных оппозиционных стратегий применительно к российским "выборам"

Вильнюсский Форум – это дискуссионная площадка для обсуждения внутренней и внешней политики России с критической точки зрения, и как неоднократно подчеркивали участники ФСР, в самой стране проведение подобных мероприятий в настоящий момент не представляется возможным. Заявки на участие в VIII Форуме свободной России подали порядка 500 человек из более, чем полусотни российских регионов и 32 стран мира.

Программа второго дня, 10 ноября

12:00 – 13:15

Перспективы трансформации российской государственности

Правомерно ли называть современную Россию империей? Если да, то возможно ли (и нужно ли) трансформировать её в национальное государство?

Как соотносятся Россия и СССР? Должна ли постпутинская Россия сохранить правопреемство с СССР, объявить себя правопреемницей исторической России, существовавшей до 1917 года, или отказаться от всякого правопреемства, начав государственное строительство «с нуля»?

Оптимальная форма правления для будущей России.

Какое влияние на исторические перспективы России будет оказывать проблема Крыма? Возможно ли её разрешение в обозримой перспективе?

Являются ли люстрации обязательным условием перехода от тоталитаризма к демократии?

Модератор: Елена Галкина – политический аналитик, доктор исторических наук

Спикеры: Игорь Чубайс – социолог, публицист; Павел Ивлев – адвокат, исполнительный директор КРЕС Полишкола; Иван Тютрин – политик, сооснователь Форума свободной России; Даниил Константинов – политэмигрант, бывший политзаключенный

15:30 – 16:45

Беларусь – Россия: перспективы и угрозы интеграции

Чего стоит ждать 8 декабря – какой план интеграции подпишут Путин и Лукашенко?

«Белорусская защита» в шахматной игре Путина и Лукашенко. На что делает ставку белорусский правитель?

Возможна ли реализация Кремлем «украинского сценария» в Беларуси?

Экспорт АЭС – геополитическое оружие Кремля или путь к энергетической независимости?

Отстаивание суверенитета: задача интеллектуальной элиты или широкого гражданского общества?

Модератор: Анастасия Дорофеева – председатель Беларуской партии Зеленые

Спикеры: Анатоль Лябедзька – политический деятель, бывший председатель Объединенной Гражданской Партии Беларуси; Андрей Ожаровский – российский физик, публицист, Беларусская антиядерная коалиция; Андрей Окара – политтехнолог, политический философ; Владимир Мацкевич – философ, сооснователь движения «Свежий ветер»; Лауринас Кащюнас (Литва) – политолог

16:45 – 18:00

«Кому поможет Запад»

Иностранные инвестиции в Россию и Украину: кто выигрывает внимание иностранных инвесторов?

Почему западные страны укрепляют блок НАТО, но параллельно строят «Северный поток-2»?

Эффективны ли западные санкции?

Какова вероятность изоляции России? Вопросы технологического и экономического сотрудничества.

Как влияет агрессивная политика Кремля на деятельность иностранных компаний в России и российских компаний на Западе?

Использование инвестиционных проектов за рубежом для экспансии путинизма и формирования круга агентов влияния на Западе и Востоке

Модератор: Илья Пономарев – политик, депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов

Спикеры: Андрей Илларионов – экономист, публицист; Дмитрий Некрасов – политик, экономист; Михаил Таланов – предприниматель