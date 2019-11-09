В работе Форума принимают участие гражданские активисты из российских регионов, представители основных оппозиционных организаций и протестных групп, политики и общественные деятели из России, Украины, Беларуси, Литвы и других стран, международные эксперты, блогеры и журналисты, представители культурной среды: Гарри Каспаров, Олег Сенцов, Лев Пономарев, Марат Гельман, Евгений Киселев, Евгения Чирикова, Андрей Илларионов, Томас Венцлова, Андрюс Кубилюс, Игорь Чубайс им другие.

Форум традиционно становится объектом пристального внимания прокремлевских СМИ, работники которых безуспешно штурмуют место его проведения, пытаясь попасть внутрь.

В центре обсуждения вопросов внутренней политики России окажутся социально-экономическая ситуация в России, изменение общественных настроений в обществе, особенности и перспективы новой волны протеста, среднесрочная стратегия российской оппозиции, а также анализ и оценка различных оппозиционных стратегий применительно к российским "выборам". Отдельное внимание на Форуме будет уделено новым формам гражданской и политической активности в российских регионах, а продолжение процесса фашизации в России найдет отражение в секциях "Репрессивные практики путинской диктатуры" и "Искусство и Власть: солидарность художественной среды против репрессий".

Возможные варианты политической трансформации России будут обсуждаться в рамках дискуссий "Перспективы российской государственности" и "Демократический транзит в России", а региональные активисты проведут круглый стол по теме "Нужен ли России новый Федеративный договор?".

Будет затронута на 8-м Форуме свободной России и международная проблематика, в частности, продолжающееся использование Кремлем технологий "гибридной агрессии" и наметившееся возвращение путинской России в международные организации. Актуальные для России проблемы десоветизации и люстрации будут рассмотрены в рамках обсуждения 30-летнего юбилея крушения коммунистических режимов-сателлитов в странах Восточной Европы. Мероприятие по-прежнему проходит в открытом формате — участником Форума может стать каждый, кто разделяет ценности демократии и считает Россию частью цивилизованного международного сообщества.

Вильнюсский Форум – это дискуссионная площадка для обсуждения внутренней и внешней политики России с критической точки зрения, и как неоднократно подчеркивали участники ФСР, в самой стране проведение подобных мероприятий в настоящий момент не представляется возможным. Заявки на участие в VIII Форуме свободной России подали порядка 500 человек из более, чем полусотни российских регионов и 32 стран мира.

Программа первого дня

9 ноября, суббота

10:15 – 11:30

«Репрессивные практики путинского режима»

Модератор: Даниил Константинов – политэмигрант, бывший политзаключенный

Спикеры: Олег Сенцов – бывший украинский политзаключенный; Лев Пономарев – правозащитник, руководитель движения «За права человека»; Роман Попков – журналист, бывший политзаключенный; Ирина Бирюкова – адвокат фонда «Общественный вердикт»

11:30 – 13:00

Настала ли в России «новая политическая эра»? Анализ внутриполитической ситуации и возможных стратегий оппозиции.

14:00 – 15:15

Динамика общественных настроений в России.

15:30 – 16:45

Культурная секция: «Что читать? – Где издавать?»

15:30 – 16:45

Круглый стол региональных активистов: «Нужен ли России новый федеративный договор?»

16:45 – 18:00

Новый Мюнхен. Сыграла ли ставка Путина на усталость коллективного Запада?