"Сценарии будущего России и Украины", "Технологии гибридной агрессии Кремля в Европе", "Экономическая осень путинского режима" – эти и другие злободневные темы окажутся в центре внимания 6-го Форума свободной России (ФСР), который проходит 7–8 декабря 2018 г. в Вильнюсе.
© DELFI / Domantas Pipas

В рамках работы Форума продолжается начатое на прошлых пяти мероприятиях обсуждение ключевых проблем российской и международной политики и сценариев преодоления Россией цивилизационного, политического и экономического тупика.

Прямая трансляция:

Статьи по теме:
Участники Форума свободной России в Вильнюсе: "ЕC – это спонсор путинизма, большая война неизбежна"  (230)
Гарри Каспаров в Вильнюсе: Агония режима может быть продолжительной и кровавой  (205)

14-30 — 15-45 Дискуссионная панель: «Санкции: эффективность работы, промежуточные итоги, стратегия ФСР по продвижению санкционных списков»

Модератор: А. Сидельников — лидер движения «Говорите громче!», член Постоянного комитета ФСР

Спикеры: Г. Каспаров — политик, глава Совета «Фонда защиты прав человека», М. Фейгин — юрист, политик, Марина Литвиненко — Litvinenko Justice Foundation, И. Заславский — глава исследований фонда «Свободная Россия», В. Иноземцев — экономист, публицист

15-45 — 17-00 Дискуссионная панель: «Экономическая осень путинской России»

1) Перспективы среднесрочного экономического роста (среднесрочной экономической стагнации); 2) Путинский демографический кризис; 3) Планы Кремля по «дедолларизации» российской экономики.

Модератор: Питер Залмаев — журналист, политолог

Спикеры: В. Иноземцев — экономист, публицист, А. Илларионов — экономист, публицист, член Постоянного комитета ФСР, Е. Чичваркин — предприниматель, Айварас Абромавичюс, министр экономического развития Украины в 2014-2016, общественный деятель.

17-00 — 18-00 Доклад: «Трибунал путинского режима».

И. Яковенко — журналист, публицист, И. Соколова- журналист

Формат Форума традиционно открыт – в его работе примут участие российские гражданские активисты, политики, международные эксперты, блогеры и журналисты, среди которых – Гарри Каспаров, Илья Пономарев, Андрей Илларионов, Марк Фейгин, Айдер Муждабаев, Аркадий Бабченко, Леонид Невзлин, Марат Гельман, Евгений Чичваркин, Мария Алёхина, Евгения Чирикова, Евгений Киселев, Борис Райтшустер, Артемий Троицкий и другие. Участником Форума может стать каждый, кто разделяет ценности демократии и считает Россию частью цивилизованного международного сообщества.

Участники дискуссионных панелей обсудят текущую политическую ситуацию в России, преследования там религиозных меньшинств, основы её правового строя, взаимоотношения искусства и власти, а также эффективность работы и промежуточные итоги санкций.

Наряду с тематическими секциями планируется принятие нового расширенного санкционного списка - "Списка Путина", состоятся презентации новых проектов Форума- "База" и "Мониторинг преследования религиозных меньшинств в России", а также будет представлен доклад по развитию проекта "Трибунал путинского режима".

Оба дня работы 6-го Форума свободной России будут транслироваться в прямом эфире.

Культурную программу мероприятия составят поэтический вечер с Александром Дельфиновым, Динарой Расулевой, Всеволодом Емелиным и Еленой Фанайловой, открытие групповой выставки Владимира Дубосарского, Сергея Елкина и Константина Еременко, выступление Марии Алехиной и концерт Василия Шумова.

С программой VI Форума свободной России можно ознакомиться на сайте мероприятия.

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