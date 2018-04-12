Форум проходит в традиционном открытом формате - в нем принимают участие российские гражданские активисты, политики, международные эксперты, блогеры и журналисты.

Второй день Форума посвящен обсуждениею протесных натсроений в регионах, деятельности российских эмигрантских структур в Европе, экономической ситуации в России, вопросу санкций в отношении окружения В.Путина и изменению роли РФ в системе международных отношений, что стало следствем участия в военых дествиях.

Смотреть прямую транслцию форума можно на портале DELFI и сайте Форума.

14:00 – 15:15

Экономическая политика нового путинского срока: между мобилизацией и либерализацией.

а) Есть ли у Путина существенная и достижимая цель в экономической политике? б) Существует ли «план Путина» вообще, или же его действия ситуативны? в) Готова ли РФ к налоговой пенсионной реформе? То, о чем не было позволено говорить до выборов; г) Что такое путинское перевооружение?

Модератор: Илья Пономарев – политик, депутат Госдумы 5-го и 6-го созывов

Спикеры: Андрей Илларионов – экономист, публицист; Вячеслав Иноземцев – экономист, политолог, публицист; Дмитрий Некрасов – политик, экономист.

В числе участников Форума: Владислав Иноземцев, Гарри Каспаров, Илья Пономарев, Андрей Илларионов, Марк Фейгин, Константин фон Эггерт, Аркадий Бабченко, Марат Гельман, Владимир Ашурков, Евгения Чирикова, Нателла Болтянская и другие.

Форум Свободной России проходит в Вильнюсе уже в пятый раз. Он организуется с 2016 года два раза в год.