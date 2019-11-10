Участники форума российской оппозиции в Вильнюсе обсуждали протестную активность россиян и репрессии властей, а также роль Запада в укреплении режима Путина. Репортаж DW.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Восьмой по счету "Форум свободной России", проходящий 9 и 10 ноября в Вильнюсе, открылся экскурсом в прошлое: председатель конференции, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров напомнил, что в эти дни 30 лет назад пала Берлинская стена. "Сегодня кажется, что власть в России - это навсегда. А теперь представьте себе, что думали люди 50 лет назад, представьте, с какой стеной они тогда боролись. У них не было никакого шанса, казалось, что это на века. Но они боролись, и они победили", - сказал Каспаров. Память об этом, уверен он, должна вселить надежду во всех, кто надеется на демократическое будущее России, и одновременно помочь им избежать ошибок, случившихся после краха коммунистической системы.

На этот раз "Форум свободной России" собрал почти 500 участников из 50 российских регионов и 31 страны. Мероприятие, которое еще несколько лет назад многие считали чем-то вроде дискуссионного клуба российской эмигрантской оппозиции, постепенно избавляется от статуса "вечеринки для своих": 65 процентов заявок поступило от гражданских активистов из России. Форум, по словам одной из его участниц в беседе с DW, дает возможность активистам - особенно тем, кто живет в российских регионах, - свободно общаться, обсуждать общие проблемы, обмениваться опытом и ощутить поддержку единомышленников.

Каким способом противостоять репрессивной машине?

Одной из главных тем первого дня форума стали репрессивные практики путинского режима и преследования активистов и инакомыслящих. "В сегодняшней России происходит эволюция достаточно мягкого авторитарного режима в сторону тоталитаризма, и одним из признаков этого является тотальная борьба государства с инакомыслием", - констатировал бывший политзаключенный Даниил Константинов. Наряду с преследованием "Свидетелей Иеговы" в числе характерных примеров тоталитарных практик российских властей участники дискуссии называли также дела "Сети", "Нового величия" и бахчисарайское дело о членстве в "Хизб ут-Тахрир".

Другим признаком крена системы в сторону тоталитаризма, по мнению еще одного бывшего политзаключенного - Романа Попкова, стало усиление репрессивного характера судебной российской системы. Работа судов и следствия, по его словам, напоминает самые мрачные времена в ГДР и Чили при Пиночете. Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова констатировала "бесконтрольную власть полиции и Росгвардии". "В России сейчас нет ни судов, ни следствия - все подчинено единой воле. Адвокатов выводят из зала заседаний, избивают - и с этим очень сложно бороться", - подчеркнула она.

Какими способами можно противостоять российской государственной репрессивной машине? У участников форума нет единодушия в этом вопросе. Правозащитник и руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев, выступивший "категорически против насильственной революции в России“, считает, что борьбу необходимо вести лишь мирным путем. "Берлинская стена рухнула без применения насилия", - напомнил он. Олег Сенцов, в свою очередь, привел в пример Украину, отметив, что если бы присутствующие на Майдане в 2014 году "мирно помахали флагами и разошлись, президентом в Украине до сих пор был бы Янукович". "Я против насилия, я пацифист в мирное время, - заверил Сенцов, - но бывают моменты, когда надо проявить силу, взять судьбу в свои руки".

Четыре компонента для успеха оппозиции

Еще одним вопросом, который обсуждали участники форума, стала готовность российского общества к массовым политическим протестам. Большинство участников встречи сходятся во мнении, что в стране наблюдается рост протестных настроений - "от Москвы до самых до окраин", как выразилась координатор портала activatica.org Евгения Чирикова. "Экологические протесты, протесты за частную собственность, профсоюзные протесты - палитра самая разнообразная", - отметила Чирикова, указав, что недооценивать их было бы огромной ошибкой. В России, уверена она, появилось гражданское общество, и его активистов нужно поддерживать и помогать им.

Какой должна быть стратегия оппозиции в нынешней ситуации? Есть ли у нее возможность преобразовать неполитические протесты в политические? Экономист и публицист Андрей Илларионов выдвинул тезис "умной оппозиции" и назвал четыре компонента, необходимые для политических перемен.

Первым, по его словам, должно быть наличие гражданского движения - активного общества, людей, которые хотят перемен. Второй компонент - это широкий спектр самых разных политических инструментов: от партий и движений до выборов. Кроме того, необходима цель - четкое видение и понимание того, что создается, иными словами, некая общая идеология. И, наконец, подытожил Илларионов, создать новый политический режим невозможно в одиночку - ни одной партии или движению. Для этого необходима координация действий и сотрудничество. "Форум свободной России", по словам Илларионова, и является площадкой для обсуждения сотрудничества и стратегии, поскольку в России подобной возможности нет.

"Сила Путина - в слабости Запада"

Звучала на "Форуме свободной России" и критика действий Запада - в частности, поддержки Германией и рядом других европейских правительств проекта "Северный поток - 2", который, по словам Евгении Чириковой, "кормит путинский режим". Она считает, что Европа должна отказаться от проекта, "на десятки лет продлевающего жизнь режиму Путина" и призвала всех участников форума бороться за его остановку.

Гарри Каспаров назвал слишком мягкую, по его мнению, политику западных государств по отношению к России успехом гибридной войны, которую ведет Путин. "Путинская сила - в слабости Запада. Пока Запад слаб - диктаторы поднимаются", - убежден Каспаров. По его мнению, любые уступки, любая пассивность Запада, любая внешнеполитическая победа Путина делает цену за избавление от этого режима гораздо более высокой.

Deutsche Welle

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