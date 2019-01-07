Фонд социального страхования ("Содра") представил новый калькулятор, который поможет узнать, как решение откладывать или не откладывать деньги на пенсию в частных фондах, скажется на вашей пенсии в будущем, пишет LRT.lt.
© DELFI / Karolina Pansevič

Калькулятор можно найти здесь.

В Литве с 2019 года изменился порядок пенсионного накопления, новый калькулятор поможет увидеть, какие выплаты в старости могут получить жители, которые откладывают или не откладывают деньги в пенсионных фондах.

Представитель "Содры" Саулюс Ярмалис сказал, что этот калькулятор поможет жителям принять решение.

Калькулятор находится на сайте "Содры". В него надо внести данные о возрасте и зарплате. Чтобы информация была внесена автоматически, человек должен подтвердить свою личность и подключиться к своей странице.

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