"Налоги жители должны были заплатить до 2 мая, однако не все это сделали. Сейчас мы призываем жителей заплатить налоги или обратиться в "Содру" и договориться об их выплате по частям. Если жители этого не сделают, придется начать процесс взыскания долгов" – сказал заместитель директора "Содры" Ежи Миский.
По данным "Содры", самозанятые должны платить содровские налоги и налог на здравоохранения, а те, кто участвует в дополнительном накоплении - дополнительные взносы.
В этом году налоги платили за 2018 год. Самозанятые лица платят налоги с 50% доходов минус дополнительные допустимые отчисления.
В случае с теми, кто работает по справке об индивидуальной деятельности, и членами небольших товариществ, налоги платят с полученных доходов.
Лица, работающие по бизнес-удостоверению, платят налоги с минимальной зарплаты (плата зависит от количества рабочих дней).
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