"Мы обратились в полицию, подали заявление, попросили расследовать вывоз вещей и выяснить, не превысили ли полномочия работники муниципалитета. В мэрию мы обратились с просьбой как можно скорее вернуть вещи и провести расследование, выяснить не превысили ли свои полномочия работники администрации", – сказал Станишаускас.
Он сказал, что все это могло произойти потому, что фонд перепутали с центром Йонаса Мекаса.
"Ведь перепутали фонд Мекаса, нас, с центром Мекаса, приехали искать криминал там, где его нет, а сейчас не знают, как выкрутиться", – сказал Станишаускас.
DELFI напоминает, что 31 июля из дома Зуокасов работники администрации мэрии на двух микроавтобусах вывезли ящики с различными вещами - плакатами, эскизами, книгами и т.д. После этого был уволен глава Центра Й.Мекаса Гинтарас Содейка. 1 августа мэрия уточнила, что его не уволили, а на месяц остановили полномочия.
Центр Й.Мекаса – подчинен мэрии, а фонд – частное учреждение.
75-летняя королева аренды жилья в Паланге: перманентный макияж бровей - только начало
Легендарная палангская бабушка Янина может рассказать...
Глава администрации мэрии не видит причины для извинений перед Зуокасом
Глава администрации Вильнюсской мэрии Повилас...
Фонд Мекаса обратился в полицию в связи с обнаруженными в доме Зуокасов вещами (1)
Руководитель Фонда искусства им. Йонаса Мекаса...
Минздрав: в Литве быстро сокращается потребление алкоголя (16)
По последним официальным данным государственных...
Сменится командир размещенной в Литве боевой группы сил НАТО (3)
В четверг в Йонавском районе Литвы , в Рукле, в Учебном...
TOP новостей
С 1 августа должники в Литве могут вздохнуть свободнее: меняются расценки приставов (6)
1 августа в Литве вступает в силу приказ министра...
Жители Биржай ополчились против детей: мы за детей, но не на нашей улице (5)
После того как выяснилось, что в Биржай, на ул....
В доме у Зуокаса найдены не только работы Мекаса: художник Варкалис узнал свои картины (8)
В среду Вильнюсской мэрии были переданы ящики, как...
Глава МВД: власти Вильнюса напрасно сеют среди жителей панику по поводу БелАЭС (5)
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...
Фонд Мекаса обратился в полицию в связи с обнаруженными в доме Зуокасов вещами (1)
Руководитель Фонда искусства им. Йонаса Мекаса...