"Мы обратились в полицию, подали заявление, попросили расследовать вывоз вещей и выяснить, не превысили ли полномочия работники муниципалитета. В мэрию мы обратились с просьбой как можно скорее вернуть вещи и провести расследование, выяснить не превысили ли свои полномочия работники администрации", – сказал Станишаускас.

Он сказал, что все это могло произойти потому, что фонд перепутали с центром Йонаса Мекаса.

"Ведь перепутали фонд Мекаса, нас, с центром Мекаса, приехали искать криминал там, где его нет, а сейчас не знают, как выкрутиться", – сказал Станишаускас.

DELFI напоминает, что 31 июля из дома Зуокасов работники администрации мэрии на двух микроавтобусах вывезли ящики с различными вещами - плакатами, эскизами, книгами и т.д. После этого был уволен глава Центра Й.Мекаса Гинтарас Содейка. 1 августа мэрия уточнила, что его не уволили, а на месяц остановили полномочия.

Центр Й.Мекаса – подчинен мэрии, а фонд – частное учреждение.