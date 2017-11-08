8 ноября либералы представят в парламенте предложение в связи с установкой "потолка"взносов в "Содру". В соответствии с предложением взносы будут взимать с суммы не более 10 средних зарплат.

"Во-первых, это очень простой и хорошо всем понятный шаг, это есть в других странах - в Польше, в Германии, и это действует, это необходимое условие, без которого большинство инвесторов даже не рассматривает Литву как место для инвестиций", - считает Кунчинас.

Он заметил, что неверно считать, что "потолок" содровских взносов - это подарок богатым.

"Я обращаюсь к тем, кто работает, к водителям, продавцам, врачам, учителям, полицейским, пожарным, всем государственным служащим. Я искренне верю, что это поможет всем, кто работает по трудовым соглашениям в Литве. Это не подарок предпринимателям, самым богатым. Это льгота, это снижение налогообложения, это возможность для всех жителей Литвы", - сказал Кунчинас.

По подсчетам экономиста, это поможет создать как минимум 2000 новых рабочих мест.

"В первую очередь, это побудит молодых людей остаться в Литве, это поможет уменьшить эмиграцию. Это суть моей вести - такой шаг в первую очередь станет подарком для молодежи, которая хочет остаться и создавать будущее в Литве. Это подарок справедливости в Литве, поскольку "потолок" на взносы в "Содру" уже есть у 100 000 привилегированных человек, которые работают индивидуально", - сказал Кунчинас. Он надеется, что это снизит эмиграцию и поможет молодежи остаться работать в Литве.

Выпускник ISM Римвидас Петерсонас сказал, что сам думал об эмиграции, однако решил остаться в Литве.

"Однако у меня беспокойство вызывает то, что таких остающихся остается все меньше. Мы уже видели эту статистику - 90% студентов думают об отъезде, если у них будет там возможность работать по специальности. Это показывает, что в Литве молодые, умные, квалифицированные и нужные профессионалы не могут реализовать себя, нет компаний, в которых они могли бы работать и делать карьеру", - сказал Петерсонас.

"Мы очень рады, что в Литву пришел Barclays, Western union, сейчас мы все радуемся, что пришел Continental. Но я хочу заметить, есть ли чему радоваться отдельным инвестициям, когда тысячи молодых людей эмигрируют и не находят работу (...)", - сказал Петерсонас.

Депутат Аушрине Армонайте сказала, что либералы будут добиваться возвращения дискуссий о "потолке" взносов в "Содру".

"Конечно, введение "потолка" взносов приводит к созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест. Мы не хотим, чтобы Литва была известна как страна с дешевой рабочей силой. Мы хотим, чтобы в Литве молодые люди могли расти, зарабатывать", - сказала депутат

По ее мнению, это сделает систему прозрачнее. "Мы считаем, что есть такие работодатели, которые хотели бы платить работникам больше, но эта система не способствует этому. Они делают это через командировочные, может, как-то иначе", - сказала Армонайте.

По ее словам, Минфин подсчитал, что если со следующего года введут "потолок" на взносы в "Содру" с 10 средних зарплат, то бюджет недополучит 34 млн. евро. Кунчинас считает, что за счет повышения зарплат как минимум половина этой суммы вернется в бюджет.