Как сообщается, это сделано с целью укрепления международного характера высшего образования и привлечения в Литву для получения высшего образования способной молодежи из-за рубежа. "Мы живем в глобальном мире, поэтому всеми способами должны поощрять интеллектуальный обмен. Привлечение магистрантов из-за рубежа укрепляет международный характер высшего образования. Высшие школы Литвы становятся более заметными в глобальном пространстве высшего образования, а это особенно важно в плане стремления к тому, чтобы нашу страну для получения высшего образования выбирало как можно больше способных зарубежных студентов", - сказала для пресс-релиза министр образования и науки Юргита Петраускене. Из 70-и зарубежных магистрантов, которые получат финансовую помощь, 40 мест предоставлено студентам с Украины. Финансовую помощь для обучения в Литве также получили магистранты из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Китая, Японии и Молдовы. Больше всего зарубежных магистрантов выбрали обучение в Университете Миколаса Рёмериса - 22, в Вильнюсском университете - 20. В Университет Витаутаса Великого приехали учиться 10 студентов, в Вильнюсский технический университет Гедиминаса - 7, в Каунасский технологический университет - 6 студентов. Самые популярные у них специальности - право и менеджмент, а также инженерия. Восемь магистрантов из Грузии и Украины выбрали изучение литовского языка.











