Об этом в интервью LRT.lt сказал председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Витаутас Бакас. В свою очередь лидер "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что нет оснований для дальнейшего повышения расходов на оборону: "Мы все прекрасно понимаем, что человек любит страну, когда он сыт".

В следующем году Литва впервые выполнит обязательство перед НАТО и выделит на оборону 2% (в этом году расходы составляли 1,8%, а в следующем должны быть 2,06%). Больше всего средств пойдет на приобретение вооружения и расширение второй бригады сухопутных войск.

Что дальше?Осуществят ли соглашение между партиями о выделении на оборону в 2020 г 2,5% от ВВП?

"Я думаю, предлагать 2,5% может лишь тот человек, который не думает участвовать в работе правительства", – заявил в начале этого года спикер парламента Викторас Пранцкетис, который недавно подтвердил, что больше 2% пока выделять на оборону не планируют, а в будущем все будет зависеть от поступлений в бюджет и потребностей армии.

В начале сентября в интервью DELFI президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что надо учитывать потребности армии и возможности бюджета. "Я думаю, что 2%, которые у нас будут в следующем году - это минимум, а позже все будет зависеть от возможностей государства и от потребностей, и от потенциальных угроз", – заявила президент.

Консерватор Лауринас Кащюнас сказал, что спикер мечется и такие его слова уводят от соглашения о повышении бюджета на оборону с 2020 г. до 2,5% (это соглашение в январе 2017 г. было единогласно одобрено лидерами парламентских партий).

Глава ПКНБО Бакас сказал, что нужно заключить новое политическое соглашение между партиями.

"2% - это минимум, от которого мы можем отталкиваться, но нужно новое соглашение о том, какими мы видим наши оборонные мощности в ближайшие 5-10 лет. Если мы, как приграничное государство, не будем говорить о повышении финансирования, будет сложно говорить о всеобщей воинской обязанности, о системе региональной воздушной обороны, даже о повышении благосостояния военных и их финансирования", – сказал LRT.lt Бакас.

Министр обороны Раймундас Кароблис считает, что 2% нельзя ограничиваться. Министерство надеется, что в 2020 г финансирование увеличится до 2,35%.