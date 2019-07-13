Науседа стал президентом Литвы и вернул к жизни традицию праздничного приема по случаю инаугурации.

Этот шаг президента вызвал немало дискуссий. Обсуждали, кто был приглашен на это торжество, вовремя ли выслали приглашения, сколько это будет стоить.

Однако, кажется, вечеринка прошла замечательно. Среди более 2000 гостей были деятели культуры, спорта, политики, искусства, науки, бизнеса и шоу-бизнеса. Правда, собеседники DELFI признали, что были ситуации, которые заставляли опускать глаза.

Специалист по этикету Гедрюс Друктейнис по просьбе портала DELFI оценил внешний вид гостей вечера

"Мужчины выглядели не очень опрятно. Не соблюли формат мероприятия все те, кто пришел без галстука или бабочки. Не на своем месте были и те, кто пришел в смокингах. Во-первых, в приглашении не указывалось, что надо быть в смокинге. Во-вторых, это привилегия хозяина вечера", – заметил Друктейнис.

По его словам, на лицо явная проблема литовских мужчин – они хотят носить костюмы, которые шьют для молодежи. Друктейнис имел в виду узкие брюки, брюки с заниженным шаговым швом и пиджаки-куртки.

"Не учитывают размеры тела, обусловленные возрастом – это надо маскировать, а не подчеркивать", – сказал специалист.

На вопрос, как он может охарактеризовать внешний вид женщин, Друктейнис заметил, что были моменты, которые бросались в глаза.

"Например, эротические элементы: укороченные подъюбники, прозрачные юбки, слишком глубокие декольте. Эти элементы не для подобных приемов. Так же как кофточки и вязанные шарфы (это стиль casual)", – обратил внимание собеседник.

По его словам, все прекрасно понимают, что вечерник аксессуар на Западе - это брошь, а не многочисленная бижутерия.

"То же самое касается оголенных плеч. Они больше подходят для свадьбы, а не президентскому приему. Не оправданы и яркие платья и костюмы – цвета не должны затмевать цвет одежды первой дамы. Наши женщины – очень красивы. Особенно когда одеваются прилично, аккуратно", – сказал Друктейнис.

Журналисты попросили политика Нийоле Ожелите прокомментировать мероприятия вчерашнего дня. Она заверила, что уважает избранного президента, хочет, чтобы него все было хорошо, но порадоваться может лишь тем, что "не шел дождь".

"Из всех его выступлений, процедур я запомнила две вещи. Первое, Витаутаса Ландсбергиса он назвал президентом, у других язык не поворачивается это сделать. Второе, Грибаускайте после последнего слова не подала ему руку", – заметила Ожелите.

На вопрос, почему Грибаускайте, по ее мнению, так поступила, собеседница пошутила, сказав, что у женщин часто есть секреты.

Но потом продолжила: "Женщины иногда могут позволить себе неформальные вещи. Несмотря на то, что все говорят, что мужчины и женщины одинаковые, я думаю, это не так. Мы иногда можем позволить себе тот или иной жест, который, кто хочет понимает, а, если что, можно сказать, что забыли".

Однако Ожелите согласилась с тем, что Грибаускайте не из тех людей, кто может сказать, что что-то сделал случайно или по забывчивости.

"Я думаю, что это искренне. Одно дело, достойно выполнять свой долг, до конца и желать то, что можно пожелать, чтобы в стране стало лучше. Другое, не лицемерить и сделать все формально. Одежда, в которой она приехала на голосование во втором туре, многое сказали о том, за кого она голосовала", – сказала собеседница.

По ее словам, видно, что речь Науседы была написана. В ней много красивых слов, но сейчас время конкретное.

"Я понимаю, что ничего конкретного не скажешь. Тем более, что у президента нет королевских полномочий. Но можно же себе позволить коротко, экономя время и щадя нервы людей, показывая, что ты современный человек, сказать речь из трех предложений.

Я считаю, это несамостоятельный человек. У него много общего с Валдасом Адамкусом, который вел себя очень вежливо, поскольку ничего не понимал из того, что происходит в государстве. Не хочу обижать пожилого человека, ноя просто пытаюсь себе представить, чтобы было, если бы меня кто-то пригласил стать мэром в американской деревне. Сейчас я моложе, чем Адамкус, когда стал президентом Литвы. Без понимания, что происходит в стране, стать ее руководителем – это очень своеобразно. Я думаю, что и Науседа не очень понимает, куда идет, что должен сделать. Дай Бог, если он все это решил самостоятельно, жена одобрила и он стал, если за ним никого нет. Этого я желаю всем нам", – сказала политик.

По словам Ожелите, может она и старая ворчунья, может изменилось мышление и видит она больше, чем есть, но опыт учит осторожности.

"Определенное беспокойство у меня вызвала одна фраза Науседы, сказанная после выборов. Может, этого многие не заметили. Он сказал, что сейчас здесь в Литве ему не хватает российской культуры, российских музыкантов, гастролей российских театров... Я пришла в ужас. До какой степени ты, человек, не понимаешь, если точно не понимаешь, что культуру Россия использует как мягкую силу", – сказала Ожелите.

Критически Ожелите оценила и мероприятия в день инаугурации. По ее словам, 60 000 евро - небольшие деньги, они не спасли бы Литву, но можно было поступить символично.

Скажем, основать в городах специальные площадки чистоты, где можно было бы умыться, сходить в душ, например, бездомным. Ожелите согласна, что такие действия можно было расценить как популизм, но ведь символические фигуры могут делать символические жесты.

"Мы достаточно деревенский народ, и слово "деревенский" меня не оскорбляет. Это большое дело, что мы не такие синтетические. Разыгрывать господ с этими всеми балами...? Для меня это безвкусие. Просто-напросто неприятно, органически не свойственно Литве", – сказала собеседница.

Ожелите обмолвилась, что на это мероприятие ее пригласили месяц назад. Но она не собиралась в нем участвовать.

"Что касается подписантов... Доказывать кому-то, что ты - элита, это то же самое, что доказывать, как ты красив. Это комплекс неполноценности.

Я не настолько глупа, чтобы думать, что Науседа сидел и составлял этот список приглашенных. Конечно, составлял кто-то в спешке, еще как-то. Конечно, хочешь популярности, значит, лучше пригласить представителей шоу-бизнеса. Но этот вечер – бессмысленный, не имеющий традиций. В чем его ценность? Такой вокруг него шум. Это ярмарка тщеславия", – сказала собеседница.