Примерно такое же число было зафиксировано в 2016 году.

ДГБ в своем отчете о деятельности за 2017 год сообщил, что в прошлом году рекомендовал не предоставить или не продлить вид на жительство 134 иностранцам, а еще 139 лицам предложил запретить въезд в Литву.