Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) в понедельник сообщил, что в прошлом году рекомендовал ведомствам страны запретить въезд в Литву более чем 500 иностранцам.
Примерно такое же число было зафиксировано в 2016 году.
ДГБ в своем отчете о деятельности за 2017 год сообщил, что в прошлом году рекомендовал не предоставить или не продлить вид на жительство 134 иностранцам, а еще 139 лицам предложил запретить въезд в Литву.
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