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25 января Вильнюс отмечал День города, уже 697-ой по счету. Главным событием стал трехдневный Фестиваль света, который мэрия проводит уже не первый год. В этот раз в городе наблюдались огромные толпы гостей, хотя фестиваль одобрили не все.

"25 января 1323 года князь Гедиминас выслал одно из самых известных своих писем, представив в Европе дотоле малознакомый край и отметив Вильнюс на карте Европы. Именно в этот день отмечают день рождения Вильнюса", – сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

По его словам, цель фестиваля – в холодное и темное время сделать более выразительной архитектуру города, распространять идеи культуры и привлекать туристов.

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"Так уж сложилось, что большую часть важных дат Литва отмечает зимой. День рождения Вильнюса также празднуем зимой, поэтому ищем возможность выделиться. Я не сомневаюсь, что фестиваль света - лучший подарок горожанам в день рождения города", – сказал Шимашюс.

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