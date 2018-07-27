Фестиваль мог посетить любой желающий: вход был свободным. Он проходит в Вильнюсе уже в четвертый раз и привлекает большое количество жителей и гостей города.
На фестивале можно было попробовать не только бургеры, приготовленные другими шеф-поварами, но и посмотреть, как они готовят их из свежайших фермерских продуктов.
Производители бургеров стараются привить фастфуду медленную технологию готовки обычных блюд - маринование, копчение и тд.
Многие бургеры на фестивале были приготовлены из говядины, но можно было найти и со свининой, курицей, гусиным мясом и кониной из литовского района Валкининкай. Но, по словам продавцов, не все соглашаются пробовать такое мясо. Литовцам больше нравится вкус традиционного мяса.
Средняя цена бургера на фестивале - 6 - 7 евро. Но были и особенные бургеры, за которые клиенты готовы были платить даже 30 евро.
Фестиваль бургеров в Вильнюсе: конина и бургеры за 30 евро (6)
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