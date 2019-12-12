У фермеров с национальными флагами, поющих народные песни, остановился президент Гитанас Науседа, прибывший в столицу Бельгии для участия в переговорах лидеров ЕС по будущему многолетнему бюджету.
Президент сказал, что у них есть моральное право выражать претензии потому, что выплаты литовским фермерам сейчас одни из самых низких в Европе.
"Как в Литве, так и в Европе обещания должны выполняться", – заявил Г. Науседа, спевший вместе с фермерами народную песню "Ant kalno murai".
Сейчас в Литве фермеры получают за один гектар земли выплату 181 евро, а средний показатель в ЕС составляет 266 евро за гектар.
В соответствии с предложением, выплаты в первые годы должны даже уменьшиться, а в конце 2027 года должны увеличиться до 204 евро.
"Надоело быть в хвосте ЕС, хотя мы являемся единой Европой. По показателю прямых выплат мы третьи с конца", – заявил BNS фермер из Плунгеского района Витаутас Буйвидас.
"Будем надеяться, что президент постоит за Литву", – добавил вице-председатель Сельскохозяйственной палаты.
Земледельцы в Брюсселе протестуют уже седьмой раз.
По словам дипломатов, в четверг на саммите ЕС в Брюсселе не будут приниматься окончательные решения по бюджету, переговоры будут перенесены на следующий год.
Лидеры стран ЕС также обсудят и климатические изменения, и выход Соединенного Королевства из ЕС.
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