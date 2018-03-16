Какие изменения цен ждут жителей Литвы этой весной?

Закупочные цены на молоко снижаются уже 4 месяца подряд, но цены на молочные товары в магазинах почти не изменились. Немного снизилась только рекордно высокая цена на сливочное масло.

По данным Информационной системы рынка сельхоз- и продовольственных товаров, килограмм сливочного масла 82% жирности на второй неделе марта стоил 9,59 евро, в феврале 2018 года – 9,73 евро, год назад – 7,42 евро.

Немного стала дешеветь сметана 12% жирности: по вышеупомянутым срокам – соответственно 2,77, 2,81 и 2,48 евро за кг. Однако цены на молоко, кефир и сметану 30% жирности цены почти не изменились, а творожный сыр 22% жирности даже подорожал.

Средние закупочные цены на молоко в Литве в январе составляли 307,6 евро за тонну – на 4,6% меньше, чем в декабре. В феврале платили 293,8 евро за тонну – на меньше 4,5% чем в январе и на 1,1% меньше, чем в феврале 2017 года.

Директор ассоциации Pieno centras Эгидиюс Симонис не исключил, что после снижения цен на сырье, изменятся цены на некоторые молочные продукты.

По мнению председателя правления Pieno gėlė Йонаса Кузминскаса, весной молочные продукты должны немного подешеветь, однако перемены почему-то запаздывают.

"Создается впечатление, что когда закупочные цены растут, в Литве это сразу отражается на ценах на молочные товары. А когда они снижаются, падение бывает постепенное. Вопрос в том, снижается ли цена на столько, на сколько она была повышена во время роста закупочных цен?" – сказал глава кооператива.

Представитель Литовского института аграрной экономики Альбертас Гапшис недавно заметил, что экспортные цены на сливочное масло снизились на четверть, а у нас на прилавках цены снизились меньше чем на 10%. По его мнению, все зависит от поведения переработчиков и торговцев.

Более ясные тенденции на рынке овощей и яблок. По словам директора Литовской ассоциации овощеводов Зофии Циронкене, всех литовских овощей в этом году меньше из-за на треть меньшего урожая, поэтому и цены выше. Предполагают, что особенно подорожает морковь, примерно на 10%.

"Был плохой урожай картофеля. Но цена на хороший картофель достигла максимума", – сказала Циронкене.

Она заметила, что нет причин для подорожания капусты, свеклы и лука.

Быстро сокращаются запасы яблок. Глава литовской ассоциации "Фрукты и ягоды" Дарюс Квиклис заметил, что массово яблоки начинают раскупать со второй половины февраля, в это время яблоки в 10 раз дороже, чем осенью.

"Думаю, что литовские яблоки почти не подорожают. Распродают остатки, в середине мая они уже закончатся", – сказал он DELFI.