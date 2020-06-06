В передаче Delfi 11 речь шла о рынке труда и переменах на нем, после того как у людей не осталось возможности уехать на сезонные работы за границу. Какой должна быть зарплата, чтобы соотечественники не уезжали за границу, не думали о краткосрочной или долгосрочной эмиграции и оставались на родине?

Некоторые жители Литвы в мае уезжали в Великобританию или Скандинавские страны к тамошним фермерам и работали у них до конца сентября, на заработанные деньги жили остальную часть года. В этом году, такой возможности не осталось.

"В Западной Европе и в Скандинавских странах зарплаты в 3-4 раза больше, чем в Литве. Это 1500-2500 евро. Конечно, люди, которые ехали на заработки через посредников, иногда не думали о том, что какую-то часть суммы у них высчитывали за проживание", – сказала Рита Каравайтене, представитель cvonline.lt.

Правда, не все могут повышать зарплаты в Литве. Председатель Литовского союза молодых фермеров Витаутас Буйвидас сказал, что зарплата зависит от выполненной работы, поскольку все еще есть люди, которые хотят прийти, поработать денек, получить деньги и уйти.

Молочный, мясной сектор сталкиваются с проблемами, там зарплаты снизились по сравнению с прошлым годом.

"У литовских и шведских фермеров зарплаты различаются в три раза, поскольку мы не столь эффективны как они. Однако есть секторы, конкурирующие с иностранцами, они платят похожие зарплаты", – сказал Буйвидас.

Эвалдас Масявичюс, владелец одного из крупнейших хозяйств, по выращиванию салата Evaldo daržovės, принял на работу нескольких вернувшихся из-за границы литовцев.

"Мы оцениваем, какую зарплату человек мог получить за границей и какую получает в Литве, но не оцениваем налоги. Когда я говорю с вернувшимися и спрашиваю, за какую сумму они готовы хорошо работать, они называют 800-900 евро в месяц – этого на родине достаточно, когда живешь рядом с родителями и друзьями. Если они столько получают, за границу не уезжают. Однако, когда говоришь о 600 евро, сомневаются. Речь идет о неквалифицированном труде", – сказал фермер.

Если приходят люди, которые за границей освоили работу на разной технике или выполняли квалифицированную работу, они просят 1300 евро и говорят, что хотя и получали 2500 евро, реально, если убрать налоги и расходы на жизнь, у них оставалось 1100-1200 евро.

"Еще есть где увеличивать эффективность, но мы натыкаемся на покупательную способность. В Швеции местная клубника стоит 10 евро за кг, такая цена там никого не удивляет. У нас это очень дорого. Кроме того, там нормально покупать пусть дорогой, но местный товар, чтобы поддержать фермеров. Например, в Эстонии местные огурцы могут быть в 5 раз дороже испанских, но эстонцы будут поддерживать своих", – рассказал Масявичюс о причине, по которой останавливается расширение хозяйств.