В деревне Якутишкес (Укмергский район), находится хозяйство Кястутиса Зинкявичюса, в котором выращивают промышленную коноплю. В этом году фермер порадовал семью и друзей урожаем литовских арбузов.
Kęstučio Zinkevičiaus arbūzai
© Ukmergės žinios

Арбуз родом из южной части Африки. Однако оказалось, даже такое теплолюбивое растение можно вырастить и в Литве.

Зинкявичюс рассказал, что в этом году в теплице ему удалось вырастить 14 арбузов. Последний он сорвал несколько недель назад. Самый большой весил 3,5 кг, другие – по 2 кг.

Всего в теплице было посажено 8 саженцев арбуза. Семена посеяли дома в апреле, а в теплицу высадили в мае.

Зинкявичюс считает, что таким жарким летом, как в этом году, арбузы выросли бы и без теплицы. В теплице пришлось их опылять вручную.

Чтобы арбузы были крупными, Зинкявичюс рекомендует оставлять на каждом растении не больше двух плодов.

Арбузы были вкусные и сладкие – не хуже привозных.

Семена Зинкявичюс заказывал по интернету у одного фермера, который занимается выращиванием арбузов в Литве. Ему нравится литовский сорт Кеминту (Kiemintų).

Это не первый опыт фермера, но не всегда эта деятельность давала хороший результат.

Но арбузы - это только хобби Зинкявичюса. В основном фермер занимается выращиванием промышленной конопли.

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