Напомним, что в минувшее воскресенье ночью в Тракайском районе был убит, а затем сожжен собственном автомобиле сторож Синявский. Полиция задержала троих подозреваемых. Всех их 11 января суд разрешил задержать на три месяца. Один из них – 19-летний вильнюсец Путис.
Молодой человек огромного роста продемонстрировал свою агрессию в Вильнюсском участковом суде. Он пытался пнуть ногой фотографа.
Страница Путиса в фейсбуке поражает. В странных сообщениях масса бранных слов, их смысл сложно понять. Там есть и старые видеозаписи, вероятно, еще школьных лет. На них видна склонность к агрессии и нехорошим привычкам.
На одном из видео Путис (еще будучи подростком) нюхает клей и рассказывает, как это здорово. На другом он в день рожденья избивает своего друга, последний удар приходится по голове.
Подозреваемый в жестоком убийстве 19-летний молодой человек отрицает, что убивал сторожа, но признает, что в ту ночь находился на месте преступления. Путис - единственный из подозреваемых, кто был знаком с Синявским, поскольку месяц работал там экскаваторщиком.
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