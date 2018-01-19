В четверг вечером хакеры взломали сайт tv3.lt и разместили на нем фейковую новость о министре обороны Литвы Раймундасе Кароблисе, кроме того, были разосланы письма, содержащие опасный вирус, сообщает Минобороны Литвы.
Kibernetinė ataka
© Shutterstock

Национальный центр кибербезопасности установил, что в четверг правительству, министерствам и посольствам были разосланы электронные письма с файлом, содержащим не только фейковую новость, но и вредоносным кодом.

"Получателей писем, которые открыли файлы, просят предпринять дополнительные меры безопасности – временно выключить компьютер из сети, обратиться к специалистам по информационной безопасности своего ведомства", – указало МО.

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Главный редактор портала Артурас Анужис сказал BNS, что сайт взломали в 19.15 ч., а через 9 минут появилась фейковая новость. Через 5 минут портал убрал ее.

По предварительным данным, по IP-адресу установили, что сайт взломали через компьютер, установленный в Санкт-Петербурге. В статье была представлена вымышленная история о том, что якобы Кароблис приставал к журналисту Žinių radijаs Ридасу Ясюлёнису и признался в том, что является геем.

Статья была написана на довольно правильном литовском языке, в ней сказано, что, кроме Ясюлёниса, еще восемь дипломатов анонимно рассказали о приставаниях со стороны Кароблиса.

Это уже не первый инцидент, когда хакеры взламывают литовские информационные порталы и размещают на них фейковые новости.

В четверг также сообщили, что на зарубежных порталах появилась ложная информация о том, что Литва ввела санкции в отношении Монголии. Литовские дипломаты назвали это сознательной провокацией.

Литовская разведка в прошлом году предупредила, что Россия хочет дискредитировать силы НАТО в Литве и вызвать недовольство в обществе размещением натовских военных в стране, путем информационных и кибернетических атак, распространения ложной и провокационной информации.

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