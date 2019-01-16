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«В литовском парламенте чествовали тех, кому на протяжении десятилетий приходилось скрывать прошлое и со стыдом прятать глаза от тех, кто знал. В Вильнюсе наградили так называемых “лесных братьев”. Пособников нацистов, которые в 40-е годы грабили, убивали, помогали полицаям искать евреев. Теперь это все называют борьбой за свободу.

Их встречали как национальных героев. На торжественную церемонию пришла даже президент Грибаускайте, Сейм собрался всем составом. За особые заслуги перед государством литовские депутаты выписали щедрую премию — пять тысяч евро каждому из бывших “лесных братьев”. Те, растроганные, с трибуны предлагали продолжить еще не законченное дело».

Конечно, среди литовских партизан, боровшихся против советской власти в Литве, встречались и бывшие коллаборационисты, служившие немецким оккупантам. Но Премией свободы награждены семь человек, и ни одного из них лично никто не пытался упрекнуть в сотрудничестве с нацистами, пишет The Insider.

Лишь один из них — родившийся в 1924 году Юозас Моцюс — в 1944 году вступил в созданный генералом довоенной литовской армии Повиласом Плехавичюсом для борьбы с наступающей Советской армией «Местный отряд», который часто рассматривают как коллаборационистское соединение, так как его созданию содействовали немецкие власти. Однако подчиняться приказам немцев отряд отказывался, и в мае 1944 года, через три месяца после его создания, немецкие власти арестовали генерала Плехавичюса, а отряд распался. Затем Моцюс присоединился к Литовской армии свободы — подпольной организации, боровшейся как против немецкой, так и против советской оккупации. В 1946 году ушел в партизаны, в декабре 1947 года арестован и приговорен к 25 годам лишения свободы (позже срок был сокращен до 15 лет). Отбывал срок в Инте (республика Коми), после освобождения ему было запрещено возвращаться в Литву, и он продолжал жить в Инте, работал на угольной шахте.

Йонас Абукаускас в 1944 году, когда ему было 17 лет, был обвинен советскими сластями в поддержке партизан. До 1947 года содержался в тюрьме города Шилуте. После освобождения ушел в партизаны, участвовал в боях с подразделениями НКВД. В 1952 году арестован, приговорен к смертной казни, позже приговор изменен на 25 лет лишения свободы. До 1976 года отбывал срок в мордовских лагерях.

Родившийся в 1923 году Витаутас Бальсис в 1944 году уклонился от призыва в Советскую армию и ушел в партизаны. В 1948 году был арестован, до 1955 года содержался в лагере в Норильске, а затем до 1966 года был в ссылке в Казахстане.

Йонас Чепонис, родившийся в 1925 году, во время немецкой оккупации поступил в католическую семинарию, продолжал там учиться и после прихода советских войск. Помогал партизанам, получал для них документы, перепечатывал их литературу. Позже вынужден был уйти в лес. В 1948 году арестован, приговорен к 25 годам. Сестра и брат депортированы в Сибирь. Отбывал наказание в Норильске, где почти ослеп, после чего срок сократили до 12,5 лет. После освобождения из лагеря был отправлен в ссылку в Бурятию.

Его ровесник Юозас Якавонис был в партизанском отряде с 1944 года. В 1946 году арестован, до 1959 года отбывал срок в сибирских лагерях.

Бронисловас Юоспайтис, также родившийся в 1925 году, до 1944 года работал в семейном крестьянском хозяйстве, затем присоединился к партизанам. В 1951 году приговорен к 25 годам, отбывал срок в Дудинке.

Йонас Каджёнис, 1928 года рождения, во время войны учился и также работал в семейном крестьянском хозяйстве. В 1948 уклонился от призыва в Советскую армию и ушел в партизаны. В 1953 арестован и приговорен к 25 годам, отбывал срок в Омске, Иркутской области, Мордовии, Пермской области. Вернулся в Литву, но в 1983 году был депортирован в Калининградскую область.