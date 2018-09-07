На созданном несколько дней назад сайте daliapolitika.wordpress.com 6 сентября появилась сенсационная новость о том, что "истребители НАТО сбили в Литве НЛО".

В сообщении сказано, что 29 августа пограничники заставы в Кудиркос Науяместисе получили сообщение местного жителя В.Кучинскаса о том, что ом обнаружил на своем поле обломки НЛО.

На сайте сказано, что "В.Кунинскас" сказал, что "обломок НЛО напоминает ракету".

"Может, это не первый раз, когда ракеты миссии Воздушной полиции НАТО падают на головы жителям стран Балтии. Но сейчас в Литве началась паника в связи с НЛО в небе Литвы", – запугивал автор статьи на несвязном литовском языке.

Словно намеренно был упомянут реальный случай, который произошел 7 августа, когда испанский истребитель Eurofighter по ошибке выстрелил ракетой над Эстонией. Об этом случае с наслаждением писали прокремлевские СМИ, говоря, что это пример того, что Альянс представляет угрозу для стран Балтии.

Интересно, что никакой истории с НЛО на территории Литвы не было, но сами авторы фейковой новости отталкиваются не только от случая в Эстонии, но и от события в Вилкавишкском районе от 29 августа.

Правда, на самом деле пограничники сообщали не о НЛО или ракете, а о минометной бомбе калибром 82 мм и артиллерийским снарядом 75-го калибра. Личность жителя, который их обнаружил, не сообщалась, но подчеркивалось, что саперы обезвредили их на месте.

Однако это не помешало авторам фейковой новости не только дать мнимую цитату человека, который нашел обломок НЛО но и указать, что заведующий отдела связей с общественностью Литовской армии Лаймис Братикас выразил В.Кучинскасу благодарность "за внимательность и любознательность". Эта фейсковая новость стала распространяться и в социальных сетях, их распространяли недавно зарегистрировавшиеся пользователи.

Ее перевели на английский и опубликовали на сайте издания Baltic Times. Авторство новости приписывается информационному агентству LETA и самому Baltic Times.

Представители сайта потом признали, что новость фейковая и удалили ее, но как она появилась на сайте с фото объяснить не могли. Говорят, что сайт мог подвергнуться кибератаке.

"Сайт www.baltictimes.com "взломали" и на нем разместили фейковую новость. Статью быстро удалили. Руководство издания уверяет, что делает все, что может для защиты сайта. Мы обратимся за консультацией в Литовский центр кибербезопасности", – сказано в сообщении The Baltic Times.

В плане содержания новости можно увидеть определенные параллели с историей ракеты в Эстонии, (...) эту информацию оценивают больше как анекдот.

Вероятно взлом и публикация этого текста были направлены на проверку системы безопасности сайта (на этот раз был выбран The Baltic Times), а также реакцию портала и служб", – сказано в комментарии Литовской армии.

И на самом деле, Кремль недавно выразил свое недовольство в связи с проектом реконструкции полигона в Казлу Руде.

"Почему НАТО сознательно вызывает напряжение на границе с Россией? Почему в Литве союзники из США и НАТО разбрасывают бомбы и запугивают мирных жителей? Что будет если такая бомба или ракета упадет не на полигоне, а на территории России", – поднимали вопросы российские СМИ, забывая упомянуть, что у границы Литвы на самом деле взрываются бомбы. Но не на литовской, а на российской территории – на полигоне в Добровольском.

Кроме того, по иронии, эта фейковая новость появилась почти через 13 лет после того как в Литве разбился российский Су-27. Тогда Россия оказывала давление на Литву и требовала как можно скорее вернуть обломки истребителя и ракеты.