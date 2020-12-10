Фейк о польском дипломате: в Литве предупреждают о хакерской атаке

МИД назвал это "комплексной киберинформационной атакой против литовских ведомств".

"Сообщение о якобы врученной литовским Министерством иностранных дел ноте посольству Польши в Литве по этому вопросу не соответствуют действительности. Координируя действия с другими ответственными литовскими ведомствами, мы пришли к выводу, что это комплексная кибернетически-информационная атака", – сообщил МИД.

Министерство утверждает, что в последнее время отмечает активизацию киберинформационных атак, целью которых "является навредить дружественным отношениям Литвы и Польши, настроить друг против друга литовский и польский народы".

Ложное сообщение в результате хакерской атаки в среду вечером было опубликовано и на сайте СОГГЛ. Новости о мнимом задержании польского дипломата, который якобы провозил оружие и наркотики, были опубликованы в среду вечером и изъяты с сайта службы в четверг утром, когда были замечены, сообщил BNS представитель СОГГЛ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис.

"Было незаконное подключение, была опубликована информация, не имеющая никаких оснований. Мы ее устранили, мы обратились в Базовый центр госкоммуникаций, где госучреждения хранят свои данные, в том числе и мы, информировали о том, что видим, как администраторы, попросили помощи в дальнейшем выяснении ситуации", – сказал Г. Мишутис.

В свою очередь, Минобороны опровергло ложное сообщение с указанием прибыть в региональные отделения воинской обязанности и комплектации.

"Служба воинской обязанности и комплектации не отправляла ни в самоуправления, ни в учреждения образования, ни в другие ведомства указаний призывникам прибыть 10 декабря 2020 года для процедуры призыва в региональные отделения и подотделения воинской обязанности и комплектации", – отметило министерство.

Минобороны подчеркивает, что призыв этого года завершился 7 декабря, кроме того, по причине распространения коронавируса, молодых людей уже месяц призывают предоставить данные удаленным способом. Министерство призывает следить за официальной информацией на сайтах karys.lt и kam.lt, а также информировать его и другие службы о подобных ложных сообщениях.

Факт взлома сайта самоуправления Шяуляй в среду вечером подтвердил BNS и мэр Шяуляй Артурас Висоцкас.

"Ложная новость была об аэропорте, она была связана с нашими усилиями относительно аэропорта. Атака была довольно умной, не позволила копировать статью, можно было делать только printscreen (снимки экрана – BNS). Я позвонил специалисту по связям с общественностью, он довольно быстро убрал текст", - сказал BNS А. Висоцкас.

По его словам, новость могли успеть прочитать лишь несколько человек, потому что она была размещена вечером и находилась на сайте короткое время.

"На людей это никак не повлияло, потому что был вечер, человек пять, может, и прочитали, мы сразу разобрались. Но это знак, мы столкнулись с этим впервые, и очевидно, что нужно будет пересмотреть те возможности, которые мы предоставили для подключения и размещения своих новостей. Потому что через одного из подключившихся и "влезли", - сказал мэр.

Глава НЦКБ: это скоординированные атаки

Глава Национального центра кибербезопасности (НЦКБ) Ритис Райнис подтвердил BNS, что несколько ведомств столкнулись с различными, но, предположительно, скоординированными киберинформационными атаками.

"Это была киберинформационная гибридная атака, имели место взломы и размещения фейковых новостей. Мы проводим расследование вместе с ведомствами, столкнувшимися с этими атаками, и принимаем превентиыные меры, информация устранена. Ведомство не одно, это значит, что была скоординированная атака на несколько мест с целью распространения фейковых новостей", - сказал BNS Р. Райнис.

По его словам, атака отличается от прежних подобных случаев, имевших место в нынешнем и прошлом годах, когда распространялась одна и та же фейковая новость, так как на этот раз содержание новостей отличалось.

"Все происходило одновременно. Так что, есть подозрение, что технически это делали одни и те же субъекты. Но содержание разное (...). Проводится расследование (...)", - сказал глава НЦКБ.

Подобные инциденты происходят с государственными ведомствами не в первый раз, в сентябре в ходе хакерской атаки была размещена ложная информация на сайте МИД о том, что министр Линас Линкявичюс якобы призывает направить "миротворческие силы" в Беларусь.

Аналитики Департамента стратегической коммуникации ВС Литвы в последнее время отмечают активизацию распространения негативной и ложной информации в публичном пространстве, в социальных сетях.