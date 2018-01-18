Фейк о мнимых санкциях Литвы в отношении Монголии: мишенью троллей стали президент и премьер

Литовские дипломаты называют появление этой фальшивой информации сознательной провокацией.

"Это не соответствующая действительности информация, цель которой - рассорить два государства и скомпрометировать Литву в международном пространстве. Отношения с Монголией хорошие, и не может быть и речи о каких-то санкциях. Монгольская сторона информирована о так называемых фейковых новостях", - сказала в четверг BNS пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

В фейковой статье сообщается, что президент Литвы Даля Грибаускайте якобы подписала закон о санкциях в ответ на высказывание монгольского лидера Халтмаагийна Баттулги возле памятника советским воинам о том, что советская армия освободила Балтийские страны от нацистской оккупации.

В публикации приведены и сфальсифицированные цитаты премьера Литвы Саулюса Сквернялиса о том, что он "сделал громкое заявление о победе над ордой и сообщил, что подобные выпады не будут оставлены без внимания".

Авторы фейковой новости пишут, что Вильнюс принял решение объявить мораторий на импорт монгольских товаров в Литву и запретил литовским предпринимателям поставлять что бы то ни было в Монголию, а Сквернялис рекомендовал "Литовской железной дороге" отказаться от идеи запустить поезд дальнего следования Вильнюс-Улан-Батор.

Эти статьи в Интернете можно найти на русском и английском языках.

Сама информация стала распространяться в источниках с сомнительным содержанием, например, на популярном развлекательном русскоязычном сайте и коллективном блоге "ЯПлакалъ", содержание которого составляют анонимные пользователи.

Так эту информацию начали распространять через Facebook и Twitter. Информацией о том, что "Литва ввела санкции в отношении Монголии", в интернете делились тысячи монголов. Стали возмущаться этой информацией, посыпались насмешливые комментарии с критикой или насмешкой над "решением Литвы".

Однако несложная попытка проверить информацию через надежные источники дает понять, что это фейковая новость.

Главный редактор издания "Литовский курьер" Валерий Третьяков, на которое ссылаются авторы фейка, категорически опроверг связь газеты и портала с распространяемой дезинформацией.

"Литовский курьер" никогда не печатал ничего подобного ни на сайте ни в бумажной версии. В данный момент "ЛК" с юристами выясняет, откуда появилась ссылка на издание в фейковой новости", - сказал он DELFI.

Заявлений президента Монголии Халтмаагийна Баттулги у мемориала советским воинам также найти не удалось. В последнее время Баттулыга вообще не посещал Дархан. Кроме того, в этом городе даже нет мемориала советским воинам.

И наконец, даже если такое заявление где-то прозвучало бы, то уголовная ответственность за отрицание нацистских и советских преступлений, по закону Литвы, не распространяется на лидеров зарубежных стран. А применять такие санкции в отношении государства президент Литвы не может. К примеру, Россия официально не признает факт оккупации Литвы и никаких санкций в ее отношении не было.

Президентская служба нигде публично о подобных санкциях не сообщала. В последний раз президент Литвы Даля Грибаускайте упоминала Монголию в июле 2017 года, когда поздравила Баттулыгу с избранием на пост президента.

Между тем упоминание премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, представление выдуманных его цитат и искажение его фамилии (в сообщении он числится как Скверлянис) вообще кажется недоразумением. Правда, фамилия Сквернялиса в последний раз на Востоке упоминалась на прошлой неделе, во время встречи с премьер-министром Японии. У самого Сквернялиса эта фейковая новость вызвала улыбку.

"Со своей стороны в шутку я мог бы прокомментировать, что качество этого сообщения, а вернее, отсутствие качества, показывает, что финансирование недружественных сил значительно снизилось или выделяют его не тем, кому надо. А если серьезно, то выдумывание таких "новостей" показывает, что принципиальность позиции Литвы многих злит", – сказано в комментарии Сквернялиса DELFI.