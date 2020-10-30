Текст сообщения содержит сразу несколько теорий, которые, хоть на первый взгляд и выглядят достоверно, но содержат противоречивые заявления, которые создают у читателей ложные впечатления, якобы для того, чтобы вылечиться от коронавируса, достаточно принимать аспирин. Сам текст в разных версиях распространяется среди пользователей социальных сетей, по крайней мере, с апреля.

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„...Как установили итальянские ученые, оказалось, что страшная болезнь – не пневмония, и люди умирают, в большей степени, от диффузного тромбоза вен (тромбоз)… Согласно информации от итальянских патологоанатомов, аппараты ИВЛ и отделения интенсивной терапии были не нужны…”. „...Впечатляющий случай задокументирован в США, где целая семья была вылечена в домашних условиях. Лечение состояло из трех таблеток аспирина по 500 мг, растворенных в горячем напитке из подогретого лимонного сока с медом. Наутро вся семья проснулась, как будто у них и не было никаких симптомов!...“

Фейк: достаточно пить аспирин, чтобы вылечится от коронавируса © Ekrano nuotr.





Текст сообщения, также содержит ссылки на работы анонимных ученых и патологоанатомов из Италии, которые утверждают, что аппараты ИВЛ и отделения интенсивной терапии были не нужны. Также в тексте сообщается об исследованиях коронавируса, которые провел вместе со своей командой один из ведущих немецких вирусологов, профессор Боннского университета, директор института вирусологии Хендрик Штрек (Hendrik Streeck). По словам анонимных авторов, исследования доказали, что коронавирус нежизнеспособен на поверхностях и передается только воздушно-капельным путем, поэтому магазины одежды и парикмахерские безопасны.

На самом деле, Хендрик Штрек в своем интервью для британской газеты заявил, что большие собрания в закрытых помещениях увеличивают риск распространения коронавируса, но посещение магазинов или парикмахерских – это управляемый уровень риска, а не его отсутствие. Более того, в своем интервью для наших коллег из германской службы новостей Deutsche Welle, Штрек заявил, что „в исследовании, проведенном в округе Хайнсберг (на западе Германии неподалеку от Дюссельдорфа – Ред.), мы выяснили, что вирус как минимум в четыре раза опасней, чем сезонный грипп. Конечно же, всегда результаты исследования зависят от популяции, в которой оно проводится. В любом случае, этот вирус нужно воспринимать всерьез, но не стоит чрезмерно драматизировать”.

В тексте также отсутствуют факты, на которые ссылались бы его авторы. Подчеркиваем, нет никакой, совершенной никакой информации о том, откуда появились цифры и данные, которые приводят авторы или автор материала.

Валерий Морозов, известный в Литве врач и популяризатор науки согласился прокомментировать для ru.Delfi.lt текст сообщения.

„В сообщениях какая-то правдивая информация есть, проблема заключается в том, что выводы, которые делаются в этом сообщении, совершенно неправильные. Действительно, коронавирус, который находится на любой поверхности или даже на нашей коже, не является активным. Коронавирус, как и любой другой вирус, может быть активным только тогда, когда попадает в живые клетки. Что бы там не сообщали анонимные авторы сообщения, коронавирус может задерживаться на разных поверхностях иногда довольно долгое время”, – комментирует Валерий Морозов.

„То, что тромбоз, является одним из осложнений при заболевании коронавирусом – правда. Как и правда то, что при лечении таких осложнений пациентам назначают антикоагулянты. В этом случае мы говорим про венозный тромбоз. А аспирин не является антикоагулянтом, он антиагрегант, то есть, не действует на венозную систему, он действует на артериальную систему. Самолечение аспирином, особенно в таких огромных дозах, как по 500 миллиграммов, в лучшем случае может закончиться кровотечением желудка и открывшейся язвой”, – подчеркивает Морозов.

„Далее у нас есть сообщения, что какая-то неизвестная семья пила по три таблетки аспирина, растворенные в горячей воде с лимоном, и вылечилась, — это еще ни о чем не говорит. Кто-то точно так же мог пить по пол литра водки в день и тоже вылечился, это ведь не значит, что всем нужно принимать в больших дозах алкоголь. Аспирин, как лекарство, в принципе уже довольно давно не употребляется при вирусных заболеваниях, потому что может вызвать редкие, но очень тяжелые осложнения (в частности Синдром Рея)”, – подводит итоги Валерий Морозов.

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