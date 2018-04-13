Опрос, проведенный 21-29 марта по заказу порта DELFI компаний рыночных и социологических исследований Spinter tyrimai, показывает, что популярность Г. Науседы составляет 22,2% (в феврале 20,4%). На втором месте - В. Матийошайтис, поддержку которому выразили 13,9% опрошенных (11,7% в феврале).
Премьера С. Сквернялиса на посту главы государства хотели бы видеть 8,7% респондентов (в феврале 9,3%).
За консерватора и члена сейма Ингриду Шимоните проголосовали бы 6,1% участников опроса (в феврале 5,6%), за бывшего дипломата Вигаудаса Ушацкаса - 5,9% респондентов (в феврале 5,5%), за парламентария Наглиса Путейкиса - 3,9% опрошенных (в феврале 4,2%).
12,2% респондентов отметили, что не знают, за кого бы голосовали, а 11,5% ответили, что вообще не будут голосовать.
В опросе приняли участие 1009 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет. Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.
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